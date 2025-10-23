"Уже признали "бракованными". Дизельные BMW Х7 могут загореться на ходу из-за брака

Первым признаком неисправности специалисты называют повышенный расход антифриза

23 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Сгоревшая дизельная BMW Х7 / Фото: "Shot Проверка"

Дизельные BMW X7 с трехлитровыми двигателями оказались в зоне риска – эти автомобили могут загореться прямо на ходу из-за заводского дефекта в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR), сообщает "Shot Проверка". Проблема связана с корейским производителем компонента, и за рубежом такие машины уже официально признали бракованными.

По словам бывшего владельца BMW X7, его автомобиль воспламенился во время движения спустя три года после покупки. Мужчина рассказал, что за две недели до происшествия проходил плановое ТО, однако это не помогло избежать пожара. Позднее он выяснил, что его автомобиль фигурирует на официальном сайте британского представительства BMW в списке моделей с потенциальными проблемами EGR или сгорающими отложениями в системе впуска.

В российских сервисных центрах BMW подтвердили, что подобные случаи возгораний не единичны. Первым признаком неисправности специалисты называют повышенный расход антифриза, который чаще уходит внутрь системы, а не наружу. Если проблему не устранить вовремя, она может закончиться возгоранием двигателя.

Ранее сообщалось, что владельцы новых китайских автомобилей Geely 2025 года выпуска также начали массово жаловаться на неполадки с двигателями, из-за которых машины внезапно теряют мощность или перестают реагировать на управление во время движения.