НОВОСТИОбщество

ФСБ заявила о доступе украинских спецслужб к данным Telegram

По сведениям спецслужбы, Украина использует мессенджер против российских военных

22 февраля 2026, 09:30, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ. Заявление спецслужбы приводит РИА Новости.

«Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях», — говорится в сообщении.

Применение мессенджера в зоне СВО в последние три месяца не раз ставило под угрозу жизни российских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в создании сервисов для "интернет-пробива", позволяющих распространять персональные данные россиян, в том числе в формате "досье на человека".

интервью ФСБ мессенджеры

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

09:41:16 22-02-2026

А для чего тогда ФСБ?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:58 22-02-2026

Это потаму что вторая армия мира не пользуется махом ?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:50 22-02-2026

Гость (09:48:58 22-02-2026) Это потаму что вторая армия мира не пользуется махом ?... Интересно, почему учредительские корни Мах находятся в Англии?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:36 22-02-2026

Гость (13:46:50 22-02-2026) Интересно, почему учредительские корни Мах находятся в Англи... Потаму что По информации на декабрь 2025 года, генеральным директором «Коммуникационной платформы» и оператором Max является Фарит Хуснояров ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ал

09:51:46 22-02-2026

Это все что надо знать о дурове и телеге, и ясно это было когда его выпустили из франции.

  -56 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:29:24 22-02-2026

Ал (09:51:46 22-02-2026) Это все что надо знать о дурове и телеге, и ясно это было ко... давно надо было закрыть телеграм, он стал отстойником противников нашей страны

  -66 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:29 22-02-2026

гость (10:29:24 22-02-2026) давно надо было закрыть телеграм, он стал отстойником против... Противник страны - это ты. С такими и врагов не надо.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:12 22-02-2026

Получается доступ есть у всех спецслужб кроме наших?
Наверное именно поэтому Максуд сказал, что в зоне СВО его пока блокировать не будут. Хотя при этом Песков заявил, что сложно представить, чтоб они его там использовали

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:30 22-02-2026

Ну российские военные, судя по всему, не против. СВО идёт, выплаты производятся.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:16 22-02-2026

Гость (10:21:30 22-02-2026) Ну российские военные, судя по всему, не против. СВО идёт, в... Матвиенко говорит банкротам, идите на СВО там вы станете миллионерами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:43 25-02-2026

Гость (10:21:30 22-02-2026) Ну российские военные, судя по всему, не против. СВО идёт, в... Российские военные не слушают Пескова и первый канал.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:45 22-02-2026

Украина использует мессенджер.. Они еще и дышат воздухом. Давайте воздух тоже запретим.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:40:01 22-02-2026

через макс точно не пройдет врагу информация наводчиков на российские объекты, эту инфу через телеграм посылают

заблочить ТГ не раздумывая

Телеграм должны пользоваться только службы, которые занимаются безопасностью страны.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:15 22-02-2026

А мирным людям, не находящимся в зоне боевых действий, для чего его отключают? Чтобы враги на мой садоводческий чат не попали? Вот ведь гады коварные!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:06 22-02-2026

А как общаются военные? По средством какой связи?Голубями или проводя тянут?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:25 22-02-2026

Да уж, военными ещё прикрываются. Дурова давно к ногтю прижали бы и все. Неумный он, Дуров, дурачок по общению.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:32 22-02-2026

Всё просто - макс вбухали миллиарды, переходить на него никто не хочет. Честно конкуренцию не выиграть - нужно задавить ресурсом, подготовив общественное мнение.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:28:47 22-02-2026

Гость (15:27:32 22-02-2026) Всё просто - макс вбухали миллиарды, переходить на него никт... все на макс переходят, отстал ты от жизни

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:18 22-02-2026

гость (17:28:47 22-02-2026) все на макс переходят, отстал ты от жизни... Мне вот интересно вы это всё ещё и бесплатно пишете?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:22:21 22-02-2026

Гость (18:07:18 22-02-2026) Мне вот интересно вы это всё ещё и бесплатно пишете?... у нас комментарии бесплатные пока
все мои знакомые перешли на макс
надо просто привыкать к реальности

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:46 22-02-2026

Гость (18:07:18 22-02-2026) Мне вот интересно вы это всё ещё и бесплатно пишете?... Ну а вы то видимо чистый бессеребреник. Или все таки денежку имеете?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:02:08 22-02-2026

гость (17:28:47 22-02-2026) все на макс переходят, отстал ты от жизни... Добровольно переходят? Или потому что вацап обрушили, а телегу тормозят? Если бы не принудиловка в школе этого суррогата и близко на телефоне бы не стояло.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:21:33 22-02-2026

Очень смешно. Кто то послушает вас

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

00:16:57 23-02-2026

Фига тут ботяр понабежало, которые против телеги и за макс...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
xyz

17:51:30 23-02-2026

т.е. 4 с лишним года фсб об этом не знала? (до появления махи)
а тут вдруг обана

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров