ФСБ заявила о доступе украинских спецслужб к данным Telegram

По сведениям спецслужбы, Украина использует мессенджер против российских военных

22 февраля 2026, 09:30, ИА Амител

Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ. Заявление спецслужбы приводит РИА Новости.

«Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях», — говорится в сообщении.

Применение мессенджера в зоне СВО в последние три месяца не раз ставило под угрозу жизни российских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в создании сервисов для "интернет-пробива", позволяющих распространять персональные данные россиян, в том числе в формате "досье на человека".