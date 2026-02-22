ФСБ заявила о доступе украинских спецслужб к данным Telegram
По сведениям спецслужбы, Украина использует мессенджер против российских военных
22 февраля 2026, 09:30, ИА Амител
Украинские войска и спецслужбы используют Telegram для получения военных данных, сообщили в ЦОС ФСБ. Заявление спецслужбы приводит РИА Новости.
«Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях», — говорится в сообщении.
Применение мессенджера в зоне СВО в последние три месяца не раз ставило под угрозу жизни российских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в создании сервисов для "интернет-пробива", позволяющих распространять персональные данные россиян, в том числе в формате "досье на человека".
09:41:16 22-02-2026
А для чего тогда ФСБ?
09:48:58 22-02-2026
Это потаму что вторая армия мира не пользуется махом ?
13:46:50 22-02-2026
Гость (09:48:58 22-02-2026) Это потаму что вторая армия мира не пользуется махом ?... Интересно, почему учредительские корни Мах находятся в Англии?
16:12:36 22-02-2026
Гость (13:46:50 22-02-2026) Интересно, почему учредительские корни Мах находятся в Англи... Потаму что По информации на декабрь 2025 года, генеральным директором «Коммуникационной платформы» и оператором Max является Фарит Хуснояров ?
09:51:46 22-02-2026
Это все что надо знать о дурове и телеге, и ясно это было когда его выпустили из франции.
10:29:24 22-02-2026
Ал (09:51:46 22-02-2026) Это все что надо знать о дурове и телеге, и ясно это было ко... давно надо было закрыть телеграм, он стал отстойником противников нашей страны
12:41:29 22-02-2026
гость (10:29:24 22-02-2026) давно надо было закрыть телеграм, он стал отстойником против... Противник страны - это ты. С такими и врагов не надо.
10:01:12 22-02-2026
Получается доступ есть у всех спецслужб кроме наших?
Наверное именно поэтому Максуд сказал, что в зоне СВО его пока блокировать не будут. Хотя при этом Песков заявил, что сложно представить, чтоб они его там использовали
10:21:30 22-02-2026
Ну российские военные, судя по всему, не против. СВО идёт, выплаты производятся.
13:49:16 22-02-2026
Гость (10:21:30 22-02-2026) Ну российские военные, судя по всему, не против. СВО идёт, в... Матвиенко говорит банкротам, идите на СВО там вы станете миллионерами.
17:49:43 25-02-2026
Гость (10:21:30 22-02-2026) Ну российские военные, судя по всему, не против. СВО идёт, в... Российские военные не слушают Пескова и первый канал.
10:34:45 22-02-2026
Украина использует мессенджер.. Они еще и дышат воздухом. Давайте воздух тоже запретим.
10:40:01 22-02-2026
через макс точно не пройдет врагу информация наводчиков на российские объекты, эту инфу через телеграм посылают
заблочить ТГ не раздумывая
Телеграм должны пользоваться только службы, которые занимаются безопасностью страны.
11:29:15 22-02-2026
А мирным людям, не находящимся в зоне боевых действий, для чего его отключают? Чтобы враги на мой садоводческий чат не попали? Вот ведь гады коварные!
12:10:06 22-02-2026
А как общаются военные? По средством какой связи?Голубями или проводя тянут?
12:43:25 22-02-2026
Да уж, военными ещё прикрываются. Дурова давно к ногтю прижали бы и все. Неумный он, Дуров, дурачок по общению.
15:27:32 22-02-2026
Всё просто - макс вбухали миллиарды, переходить на него никто не хочет. Честно конкуренцию не выиграть - нужно задавить ресурсом, подготовив общественное мнение.
17:28:47 22-02-2026
Гость (15:27:32 22-02-2026) Всё просто - макс вбухали миллиарды, переходить на него никт... все на макс переходят, отстал ты от жизни
18:07:18 22-02-2026
гость (17:28:47 22-02-2026) все на макс переходят, отстал ты от жизни... Мне вот интересно вы это всё ещё и бесплатно пишете?
19:22:21 22-02-2026
Гость (18:07:18 22-02-2026) Мне вот интересно вы это всё ещё и бесплатно пишете?... у нас комментарии бесплатные пока
все мои знакомые перешли на макс
надо просто привыкать к реальности
22:54:46 22-02-2026
Гость (18:07:18 22-02-2026) Мне вот интересно вы это всё ещё и бесплатно пишете?... Ну а вы то видимо чистый бессеребреник. Или все таки денежку имеете?
21:02:08 22-02-2026
гость (17:28:47 22-02-2026) все на макс переходят, отстал ты от жизни... Добровольно переходят? Или потому что вацап обрушили, а телегу тормозят? Если бы не принудиловка в школе этого суррогата и близко на телефоне бы не стояло.
20:21:33 22-02-2026
Очень смешно. Кто то послушает вас
00:16:57 23-02-2026
Фига тут ботяр понабежало, которые против телеги и за макс...
17:51:30 23-02-2026
т.е. 4 с лишним года фсб об этом не знала? (до появления махи)
а тут вдруг обана