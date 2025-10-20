В Алтайском крае изменят расписание четырех пригородных поездов с 22 октября

Время следования скорректируют на 20–22 минуты

20 октября 2025, 11:10, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

С 22 октября в Алтайском крае временно изменят расписание четырех пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Время следования скорректируют на 20–22 минуты. Изменения связаны с сезонными путевыми работами. Они будут действовать до 31 октября и коснутся следующих поездов:

Барнаул – Ребриха;

Ребриха – Барнаул;

Барнаул – Славгород.

«Просим пассажиров заранее планировать поездки. Более подробную информацию можно получить на сайте АО "Алтай-Пригород" и по телефону: +7 (3852) 29-21-68», – добавили в пресс-службе компании.

Напомним, по Алтайскому краю начали курсировать два новых электропоезда. Шестивагонные составы, рассчитанные на 640 посадочных мест, вышли на маршрут Барнаул – Красный Боец. Они оснащены климат-контролем, современным освещением, улучшенной шумоизоляцией и видеонаблюдением, а также оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.