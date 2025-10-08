Два новых электропоезда начали курсировать по Алтайскому краю
Шестивагонные составы вышли на маршрут Барнаул – Красный Боец
08 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Две новые электрички вышли на железнодорожный маршрут Барнаул – Красный Боец. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
Парк пригородных электропоездов пополнили два шестивагонных состава серии ЭП3Д. Они рассчитаны на 640 посадочных мест.
«По сравнению с поездами предыдущих серий, в них увеличена площадь тамбуров, в вагонах установлены сиденья новой конструкции. Есть крепления для велосипедов и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств», – отметили в краевом Минтрансе.
Кроме того, вагоны оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, оснащены климат-контролем, современным освещением, улучшенной шумоизоляцией и видеонаблюдением.
В ведомстве напомнили, что в 2024 году для Алтайского края закупили восемь новых вагонов. Благодаря этому ежедневно курсируют пригородные поезда "Степной Экспресс" (Барнаул – Славгород) и "Просторы Алтая" (Барнаул – Рубцовск).
13:57:38 08-10-2025
Хорошая новость, но мы все ждем очередную про стремительный экспресс от Барнаула до Новосибирска, давно не было, а уже так хочется еще раз помечтать как мы будем долетать в другой город за каких то 3,5 часа вместо долгих и ужасных 3часа 58 минут.