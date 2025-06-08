В Алтайском крае на строительство гостиниц выделят 14 миллиардов рублей
Номерной фонд региона увеличится более чем на 600 номеров
08 июня 2025, 19:15, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма выделят льготные кредиты на сумму порядка 14 миллиардов рублей, сообщили в региональном правительстве.
"Господдержку получили проекты, которые реализуют в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", на территории города-курорта Белокуриха, туристской территории "Белокуриха горная" и в игорной зоне "Сибирская монета", – говорится в сообщении.
На территории "Бирюзовой Катуни" построят гостиницы на 57 номеров и гостиничный комплекс категории "три звезды" на 120 номеров со спа-центром.
В Белокурихе реализуют инвестпроект по созданию многофункционального комплекса с гостиницей категории "пять звезд" на 180 номеров. На туристской территории "Белокуриха горная" предполагается строительство трехзвездочного парк-отеля с термальным комплексом, гостиницей, коттеджами и трансформируемым катком, который в летнее время будет использоваться в качестве площадки для проведения мероприятий.
Другой инвестиционный проект предполагает строительство четырехзвездочного спа-отеля категории с оздоровительным центром, гостиницей, коттеджами и развлекательным центром.
В игорной зоне также появится пятизвездочный коттеджный комплекс на 65 номеров.
Отмечается, что реализация проектов позволит увеличить номерной фонд края более чем на 600 номеров и создать свыше 900 новых рабочих мест.
19:33:56 08-06-2025
Чё!? Всё-таки мы курортно-туристический край, а не сельскохозяйственный!?...
19:36:01 08-06-2025
А нельзя выделить такие же деньги на строительство квартир нужным для края специалистам, врачам, учителям?
12:16:02 09-06-2025
Гость (19:36:01 08-06-2025) А нельзя выделить такие же деньги на строительство квартир ... А на ремонт дорог в сельской местности ,мостов ,школ и д/ садиков ,два месяца лето и все и нет туристов ,а на развитие промышленности ,странно все это ,туризм главный двигатель экономики ,смешно все это .
12:26:20 09-06-2025
Гость (12:16:02 09-06-2025) А на ремонт дорог в сельской местности ,мостов ,школ и д/ с... 50.0 млн руб выделили на ремонт дорог на весь город Камень на Оби ,дороги все убитые ,не пройти не проехать ,а млрды руб на гостиницы ,а Рубцовск без дорог и этот список можно продолжать .
19:56:24 08-06-2025
Сколько млрд./млн. инвестиционных кредитов выделено правительстврм на поддержку сельского ходяйства?🙄
900 раб мест- обслуги, а в селе работать некому😳. Нашли чем гордиться
20:07:18 08-06-2025
Ну,дело хорошее. Но дорого для простолюдов. Я.простолюд!А так то красиво у нас! Не отнять!!!
20:39:11 08-06-2025
Реализация проектов позволит увеличить номерной фонд края более чем на 600 номеров за 14 миллиардов. По 23 млн за номер - сладко.
20:56:19 08-06-2025
Олег (20:39:11 08-06-2025) Реализация проектов позволит увеличить номерной фонд края бо...
Окупится,при чём очень быстро.
21:45:47 08-06-2025
Олег (20:39:11 08-06-2025) Реализация проектов позволит увеличить номерной фонд края бо... Ну вы же понимаете, что непосредственно строители из 23млн получат примерно 3.
Таксовал на максиме, вёз двух ребят, лет 30. Увидели в окно знакомого на Порше. Один говорит - "О, Валерка опять на новом. Где он сейчас ворует?" Второй - "Не знаю, где-то в администрации".
21:40:01 08-06-2025
Выделите мне, как гражданину России и жителю Алтайского края, пожалуйста. Я и 10 тысячам буду рад. Ни разу от государства ничего не получал, всегда "пролетаю", то возраст не тот, то социальный статус.
21:41:47 08-06-2025
Постройте , пожалуйста, в Барнауле уже хоть одну приличную гостиницу ! А то стыдно … краевая столица, а ни одной нормальной гостиницы нет . Вот на пл. Сахарова надо было не дома строить , а отель нормальный …
23:28:17 08-06-2025
Александр (21:41:47 08-06-2025) Постройте , пожалуйста, в Барнауле уже хоть одну приличную г... а чо не на берегу Оби отель, вместо речного
11:46:52 09-06-2025
Александр (21:41:47 08-06-2025) Постройте , пожалуйста, в Барнауле уже хоть одну приличную г... Чо людЯм делать то в нашем барнауле?
Эти, для которых гостиницы будут там строить в барнаул заезжать полюбоваться коасотами "туркластера" на малотобольской не будут
09:47:53 09-06-2025
Понятно теперь тема сноса диких турбаз
11:00:53 09-06-2025
по 20 с копейками миллионов за номер получается
22:40:46 09-06-2025
Для себя любимых строить будут, сбер выстроил московские цены влупил и покайфу!😡