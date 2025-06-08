В Алтайском крае на строительство гостиниц выделят 14 миллиардов рублей

Номерной фонд региона увеличится более чем на 600 номеров

08 июня 2025, 19:15, ИА Амител

Белокуриха / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма выделят льготные кредиты на сумму порядка 14 миллиардов рублей, сообщили в региональном правительстве.

"Господдержку получили проекты, которые реализуют в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", на территории города-курорта Белокуриха, туристской территории "Белокуриха горная" и в игорной зоне "Сибирская монета", – говорится в сообщении.

На территории "Бирюзовой Катуни" построят гостиницы на 57 номеров и гостиничный комплекс категории "три звезды" на 120 номеров со спа-центром.

В Белокурихе реализуют инвестпроект по созданию многофункционального комплекса с гостиницей категории "пять звезд" на 180 номеров. На туристской территории "Белокуриха горная" предполагается строительство трехзвездочного парк-отеля с термальным комплексом, гостиницей, коттеджами и трансформируемым катком, который в летнее время будет использоваться в качестве площадки для проведения мероприятий.

Другой инвестиционный проект предполагает строительство четырехзвездочного спа-отеля категории с оздоровительным центром, гостиницей, коттеджами и развлекательным центром.

В игорной зоне также появится пятизвездочный коттеджный комплекс на 65 номеров.

Отмечается, что реализация проектов позволит увеличить номерной фонд края более чем на 600 номеров и создать свыше 900 новых рабочих мест.