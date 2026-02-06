В алтайском селе жители просят восстановить автобусный маршрут для поездок в поликлинику

Сельчане вынуждены заказывать такси, чтобы попасть на прием к врачу

06 февраля 2026, 12:19, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители села Смирново Заринского района уже пять лет не могут добраться до поликлиники на автобусе и вынуждены пользоваться такси, что серьезно бьет по семейному бюджету. О проблеме сообщили в "Народном фронте".

По данным общественников, более 200 сельчан, чтобы попасть на прием к врачу, вынуждены заказывать такси. Поликлиника находится в 20 километрах от села, однако автобусное сообщение по этому направлению было прекращено еще пять лет назад. Жители отмечают, что поездка в одну сторону может стоить до тысячи рублей, и для многих семей такие траты становятся неподъемными.

В поисках решения люди обратились на прямую линию президента, а также к общественникам "Народного фронта". В организации сообщили, что уже направили требование в Министерство транспорта с просьбой восстановить муниципальный маршрут № 111а.

Кроме того, представители "Народного фронта" подчеркнули, что отсутствие автобусного сообщения между селами носит системный характер для районов Алтайского края. По их словам, за последнее время профильные ведомства получили около 15 обращений, связанных с аналогичными проблемами транспортной доступности.

Ранее сообщалось, что проезд по межгородскому маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает с 18 февраля 2026 года. Стоимость поездки вырастет на 10 рублей — с 75 до 85 рублей.