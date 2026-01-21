Депутат Булаев: решить проблему с автобусами в алтайских селах могут социальные маршруты

Люди смогут без проблем добираться до социально значимых объектов

Создать в России сеть специальных социальных маршрутов общественного транспорта для отдаленных сел предлагает ЛДПР. Как пишет ТАСС, со ссылкой на авторов инициативы, эти маршруты будут доставлять жителей населенных пунктов до больниц, МФЦ и других важных социальных объектов.

Как отмечает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, предлагаемая мера позволит ликвидировать транспортное неравенство между мегаполисами и малыми городами, даст людям возможность без проблем добираться до социально значимых объектов независимо от места проживания, снизит финансовую нагрузку на семьи и создаст условия для сохранения и развития малых городов и сельских территорий.

«Жителям малых городов и сел, чтобы сдать анализы, попасть к врачу или оформить справку, приходится преодолевать целый квест: искать редкий автобус, ехать с пересадками или добираться на попутках. По данным мониторинга ЛДПР, 64% жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как плохую или очень плохую, а в каждом четвертом населенном пункте его нет вовсе. Подобное транспортное неравенство превращает жизнь людей в российской глубинке в испытание», – объяснил необходимость введения таких маршрутов Слуцкий.

В ближайшее время партия намерена разработать соответствующий законопроект.

Предполагается, что автобусы должны курсировать не менее четырех раз в день, с 06:00 до 23:00 по доступным тарифам при поддержке федерального бюджета.

Введение социальных маршрутов значительно бы упростило жизнь в селах Алтайского края, считает координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев.

«Все, что сказал по поводу необходимости введения социальных маршрутов общественного транспорта лидер ЛДПР, абсолютно соответствует ситуации в Алтайском крае. У нас почти половина населения проживает в сельской местности, и те, у кого нет личного автомобиля, постоянно сталкиваются с транспортной проблемой. Больницы, поликлиники, МФЦ и другие социальные объекты находятся в райцентрах, и жителям сел нужно до них как-то добираться. А расстояния между селами и райцентрами на некоторых территориях достигают 100 километров и больше», – отметил он.

Сергей Булаев подчеркнул, что часто бывает в отдаленных селах региона с рабочими поездками и везде вопрос транспорта – самый острый и болезненный. Однажды он лично подвозил ребенка, возвращавшегося по трассе домой из школы в сильный мороз. Школа находится в соседнем селе, а родители по какой-то причине не смогли забрать сына.

В другом селе жителям, чтобы попасть в поликлинику в райцентре, приходится делать огромный крюк, так как напрямую автобус туда не ходит.

«Несмотря на то, что в Алтайском крае власти начали закупать автобусы для районов, проблема с транспортной доступностью все равно есть. Многие семьи уезжают из сел именно потому, что тяжело добраться до врача или других служб. Поэтому надеюсь, что этот законопроект будет принят. Россия больше, чем Москва, и необходимо, чтобы люди жили в комфортных условиях даже в отдаленных селах», – отметил Булаев.