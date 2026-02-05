Проезд по маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает на 10 рублей
Дорога туда и обратно обойдется пассажирам уже в 170 рублей
05 февраля 2026, 19:04, ИА Амител
Проезд по межгородскому маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает с 18 февраля 2026 года. Стоимость поездки вырастет на 10 рублей — с 75 до 85 рублей. Соответствующее уведомление опубликовано на портале Министерства транспорта Алтайского края.
Согласно документу, повышение коснется нерегулируемого маршрута, который ежедневно связывает Новоалтайск с краевой столицей. После изменения тарифа дорога туда и обратно обойдется пассажирам уже в 170 рублей. Новость вызвала резонанс среди жителей Новоалтайска, многие из которых регулярно ездят в Барнаул на работу.
Горожане обращают внимание, что рост стоимости проезда не сопровождается улучшением качества перевозок. По их словам, состояние автобусов остается неудовлетворительным, а салоны часто бывают переполнены.
Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.
Ранее в январе власти Барнаула обсуждали возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, однако в итоге дали понять перевозчикам, что такой шаг без улучшения качества услуг недопустим.
Как рассказал amic.ru один из перевозчиков на условиях анонимности, в администрации города четко обозначили позицию: простое повышение тарифа без реальных изменений для пассажиров рассматриваться не будет. По словам предпринимателей, экономически обоснованная стоимость проезда в краевой столице, по их оценке, должна составлять не менее 50 рублей, а оптимально — около 55 рублей.
При этом сами перевозчики признают, что даже такое повышение тарифа не гарантирует заметного улучшения качества услуг.
19:09:17 05-02-2026
Все никак не нажрутся. Когда подавитесь-то, бизнесмены хреновы?
19:11:42 05-02-2026
Ну вот, повышают проезд на 13,3%, а пишут что инфляция 5%.
19:48:03 05-02-2026
Маршрут 205 обслуживает ООО"Трансмагистраль", где директором является Светлана Кербер, которую тут считают защитницей малоимущих
07:04:59 06-02-2026
гость (19:48:03 05-02-2026) Маршрут 205 обслуживает ООО"Трансмагистраль", где директор... Так эта Кербер по делу с депутатом АКЗС проходит - фиктивным помощником депутата была и зарплату в 3 млн. наполучала из бюджета, если вы правильно её обозначили. Во дела в нашем славном городе творятся. Пора бы уже из Москвы бригаду высылать, чтобы конюшни разгрести.
13:23:46 06-02-2026
гость (19:48:03 05-02-2026) Маршрут 205 обслуживает ООО"Трансмагистраль", где директор... Это помошница депутата?
20:43:10 05-02-2026
Так это же вдвое превышает обещанную инфляцию не более "6%"! Где реакция Прокуратуры на произвол хапуг?
21:11:43 05-02-2026
Я в прошлом году бросил работу в Барнауле, прокатывал 5 тысяч на дорогу. Теперь вообще нет смысла ездить в краевую столицу. Вы или цены держите или зарплату поднимайте. Лучше первый вариант! Зарплату однозначно не поднимут, работодатели у нас жадные, за лишнюю копейку удавятся, хотя сами на машине ездят за 17 миллионов, домов несколько штук. А люди у них впроголодь живут.
11:28:09 06-02-2026
Гость (21:11:43 05-02-2026) Я в прошлом году бросил работу в Барнауле, прокатывал 5 тыся... По два раза в день на работу/ с работы ездил?
17:19:46 06-02-2026
Гость (11:28:09 06-02-2026) По два раза в день на работу/ с работы ездил?... Так на 205 на работу половина Новоалтайска ездит. И да, два раза в день.
07:47:11 09-02-2026
гость (17:19:46 06-02-2026) Так на 205 на работу половина Новоалтайска ездит. И да, два ... то есть на обед домой и снова на работу?
06:58:11 06-02-2026
Опять перепись униженных и оскорбленных. Логично, что проезд дорожает - НДС, налоги, ГСМ, обслуживание, содержание автопарка, ФОТ - всё выросло. Глазки-то откройте, и принимайте уже реальность, а не свои лозунги, что вас опять ободрали. А не согласны - покупайте авто, велосипед, либо пешком шуруйте - гулять полезно
07:59:58 06-02-2026
Гость (06:58:11 06-02-2026) Опять перепись униженных и оскорбленных. Логично, что проезд...
Мнение обиженок не спрашивали!
10:10:37 06-02-2026
Гость (06:58:11 06-02-2026) Опять перепись униженных и оскорбленных. Логично, что проезд... А ты я смотрю тоже на велосипеде ездеешь? В цирке наверное работаешь?
08:19:59 06-02-2026
НДС, подорожание ГСМ, бла, бла, бла, решайте вопросы с администрацией города, края,пускай вам компенсируют расходы, а у нас как всегда за счёт населения,цену поднял и зачем парится, пассажиры все расходы перекроют.
08:44:19 06-02-2026
Это касается только 205? Или 125 и 120 тоже? Если только 205, то он разорится, т.к. все будут ждать другие маршруты
13:59:56 06-02-2026
Гость (08:44:19 06-02-2026) Это касается только 205? Или 125 и 120 тоже? Если только 205... Где 205 , там и остальные подтянутся
08:49:08 06-02-2026
В 90-е тоже кричали денег нет. А сейчас заброшенные дворцы газпрома и котеджами находятся.
13:08:16 06-02-2026
нужно отдать должное, 205 ходит стабильно. автобусы конечно убитые, но хоть так.
13:58:13 06-02-2026
Гость (06:58:11 06-02-2026) Опять перепись униженных и оскорбленных. Логично, что проезд... Цены поднимаете, транспорт в убогом состоянии хотябы салоны приведите в надлежащий вид ( грязь, вонь ) ! про хамство водителей и кондукторов вечно ноющих о низкой з/ п ! водителей маршруток особенно 2 , где нет якобы терминалов : расчёт либо им на карту или на тётю мотю.. И разрыв между рейсами более 30/40 минут.. Про маршрут 20 отдельная тема : зимой окна заморожены в автобусах холодно,остановки не объявляют / с лесного до остановки власиха автобус уже полностью битком , что люди на последующих остановках уже не могут зайти... Только и слышно Ор!! кондукторов " Двигайтесь " ( хотя уже некуда людям, чуть ли ни на головах друг у друга при этом в этом автобусе едут дети !!! ) вечером с20ч с остановки октября видно как несколько маршрутов той же 20 съезжают с маршрута .. Естественно вечером такая же картина автобус битком...
17:22:19 06-02-2026
ПРоезд будет 85 руб, а салон не отапливается. Новоалтайские автобусы все такие. Даже в -40 так было.