Проезд по маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает на 10 рублей

Дорога туда и обратно обойдется пассажирам уже в 170 рублей

05 февраля 2026, 19:04, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

Проезд по межгородскому маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает с 18 февраля 2026 года. Стоимость поездки вырастет на 10 рублей — с 75 до 85 рублей. Соответствующее уведомление опубликовано на портале Министерства транспорта Алтайского края.

Согласно документу, повышение коснется нерегулируемого маршрута, который ежедневно связывает Новоалтайск с краевой столицей. После изменения тарифа дорога туда и обратно обойдется пассажирам уже в 170 рублей. Новость вызвала резонанс среди жителей Новоалтайска, многие из которых регулярно ездят в Барнаул на работу.

Горожане обращают внимание, что рост стоимости проезда не сопровождается улучшением качества перевозок. По их словам, состояние автобусов остается неудовлетворительным, а салоны часто бывают переполнены.

Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.

Ранее в январе власти Барнаула обсуждали возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, однако в итоге дали понять перевозчикам, что такой шаг без улучшения качества услуг недопустим.

Как рассказал amic.ru один из перевозчиков на условиях анонимности, в администрации города четко обозначили позицию: простое повышение тарифа без реальных изменений для пассажиров рассматриваться не будет. По словам предпринимателей, экономически обоснованная стоимость проезда в краевой столице, по их оценке, должна составлять не менее 50 рублей, а оптимально — около 55 рублей.

При этом сами перевозчики признают, что даже такое повышение тарифа не гарантирует заметного улучшения качества услуг.