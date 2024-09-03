В Барнауле неизвестный схватил девушку за попу, похихикал и пошел дальше

Как выяснилось, этот человек приставал и к другим девушкам

03 сентября 2024, 11:32, ИА Амител

Неизвестный / Фото: t.me/barnaul22official

Жительница Барнаула пожаловалась на неизвестного мужчину, который днем 2 сентября домогался до ее подруги в районе площади Октября, сообщает "Барнаул 22".

"Он подошел сзади и схватил ее за попу между ног, потом похихикал и пошел дальше. Она успела снять его, выложила в сториз, после чего ей посыпались сообщения, что данный человек также приставал к девушкам, преследовал их. Несколько горожанок, в том числе моя подруга, написали заявления в полицию", – рассказала девушка.

Она подчеркнула, что мужчину не остановило то, что был день и много людей вокруг: "Никакой совести и морали".