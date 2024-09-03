В Барнауле неизвестный схватил девушку за попу, похихикал и пошел дальше
Как выяснилось, этот человек приставал и к другим девушкам
03 сентября 2024, 11:32, ИА Амител
Неизвестный / Фото: t.me/barnaul22official
Жительница Барнаула пожаловалась на неизвестного мужчину, который днем 2 сентября домогался до ее подруги в районе площади Октября, сообщает "Барнаул 22".
"Он подошел сзади и схватил ее за попу между ног, потом похихикал и пошел дальше. Она успела снять его, выложила в сториз, после чего ей посыпались сообщения, что данный человек также приставал к девушкам, преследовал их. Несколько горожанок, в том числе моя подруга, написали заявления в полицию", – рассказала девушка.
Она подчеркнула, что мужчину не остановило то, что был день и много людей вокруг: "Никакой совести и морали".
11:36:15 03-09-2024
Жертва пикап тренингов
11:38:46 03-09-2024
наверное шизофреник без присмотра разгуливает. Тут не милицию а бригаду вызывать надо. И везти в палаты каменные где Наполеоны обретаются
11:40:36 03-09-2024
Между ног же не попа)
11:50:04 03-09-2024
Гость (11:40:36 03-09-2024) Между ног же не попа)... хоть бы по колокольчикам с ноги ...
трусишки обе две.
12:25:00 03-09-2024
Мусик (11:50:04 03-09-2024) хоть бы по колокольчикам с ноги ...трусишки обе две.... Переведите с вашего ново....го, а то ничего не понятно.
14:20:45 03-09-2024
Гость (12:25:00 03-09-2024) Переведите с вашего ново....го, а то ничего не понятно.... Да всё понятно, надо было по Фаберже коленом. Испужались.
14:21:29 03-09-2024
Мусик (11:50:04 03-09-2024) хоть бы по колокольчикам с ноги ...трусишки обе две.... дык может там колокольчиков нема .... ((((
12:31:13 03-09-2024
Гость (11:40:36 03-09-2024) Между ног же не попа)... инцизура глютеа
11:44:11 03-09-2024
Наверное, нифига не бредпит, вот и пожаловались
11:48:37 03-09-2024
И фото замазали, чтоб все могли узнать его)))
12:01:16 03-09-2024
Ну и что?
12:09:32 03-09-2024
Дима (12:01:16 03-09-2024) Ну и что?... Что что! Вот тебя схватит за причиндалы твои и оторвет. Будешь фальцетом тогда что говорить
12:10:50 03-09-2024
Дима (12:01:16 03-09-2024) Ну и что?... Это был ты?
12:18:42 03-09-2024
Дима (12:01:16 03-09-2024) Ну и что?...
А вот и он сам
13:28:39 03-09-2024
Старость не младость, подержался- уже радость...
14:48:58 03-09-2024
Гость (13:28:39 03-09-2024) Старость не младость, подержался- уже радость...... держаться в трамвае. А тут берут...
12:16:49 04-09-2024
попал в прасак бедняга