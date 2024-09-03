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В Барнауле неизвестный схватил девушку за попу, похихикал и пошел дальше

Как выяснилось, этот человек приставал и к другим девушкам

03 сентября 2024, 11:32, ИА Амител

Неизвестный / Фото: t.me/barnaul22official
Неизвестный / Фото: t.me/barnaul22official

Жительница Барнаула пожаловалась на неизвестного мужчину, который днем 2 сентября домогался до ее подруги в районе площади Октября, сообщает "Барнаул 22".

"Он подошел сзади и схватил ее за попу между ног, потом похихикал и пошел дальше. Она успела снять его, выложила в сториз, после чего ей посыпались сообщения, что данный человек также приставал к девушкам, преследовал их. Несколько горожанок, в том числе моя подруга, написали заявления в полицию", – рассказала девушка.

Она подчеркнула, что мужчину не остановило то, что был день и много людей вокруг: "Никакой совести и морали".

Барнаул

Комментарии 17

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Психолог

11:36:15 03-09-2024

Жертва пикап тренингов

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Гость

11:38:46 03-09-2024

наверное шизофреник без присмотра разгуливает. Тут не милицию а бригаду вызывать надо. И везти в палаты каменные где Наполеоны обретаются

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Гость

11:40:36 03-09-2024

Между ног же не попа)

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Мусик

11:50:04 03-09-2024

Гость (11:40:36 03-09-2024) Между ног же не попа)... хоть бы по колокольчикам с ноги ...
трусишки обе две.

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Гость

12:25:00 03-09-2024

Мусик (11:50:04 03-09-2024) хоть бы по колокольчикам с ноги ...трусишки обе две.... Переведите с вашего ново....го, а то ничего не понятно.

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Гость

14:20:45 03-09-2024

Гость (12:25:00 03-09-2024) Переведите с вашего ново....го, а то ничего не понятно.... Да всё понятно, надо было по Фаберже коленом. Испужались.

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Чужой беды не бывает

14:21:29 03-09-2024

Мусик (11:50:04 03-09-2024) хоть бы по колокольчикам с ноги ...трусишки обе две.... дык может там колокольчиков нема .... ((((

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ага

12:31:13 03-09-2024

Гость (11:40:36 03-09-2024) Между ног же не попа)... инцизура глютеа

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Гость

11:44:11 03-09-2024

Наверное, нифига не бредпит, вот и пожаловались

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Гость

11:48:37 03-09-2024

И фото замазали, чтоб все могли узнать его)))

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Дима

12:01:16 03-09-2024

Ну и что?

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Гость

12:09:32 03-09-2024

Дима (12:01:16 03-09-2024) Ну и что?... Что что! Вот тебя схватит за причиндалы твои и оторвет. Будешь фальцетом тогда что говорить

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Гость

12:10:50 03-09-2024

Дима (12:01:16 03-09-2024) Ну и что?... Это был ты?

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Гость

12:18:42 03-09-2024

Дима (12:01:16 03-09-2024) Ну и что?...
А вот и он сам

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Гость

13:28:39 03-09-2024

Старость не младость, подержался- уже радость...

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Гость

14:48:58 03-09-2024

Гость (13:28:39 03-09-2024) Старость не младость, подержался- уже радость...... держаться в трамвае. А тут берут...

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Гость

12:16:49 04-09-2024

попал в прасак бедняга

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