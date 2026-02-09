В Барнауле станция скорой помощи закупает автозапчасти на 16,7 млн рублей

Приоритет при выборе поставщика будет отдаваться компаниям, предлагающим отечественные комплектующие

ИА Амител

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул" запустила процедуру закупки крупного объема автомобильных запчастей.

Соответствующая заявка размещена в единой информационной системе "Закупки". Общая стоимость контракта составляет 16,7 млн рублей.

В перечень требуемых комплектующих входят амортизаторы, различные болты, вакуумные усилители тормозов, карданные валы, диски колес и множество других наименований.

Поставщик, который победит в конкурсе, обязан доставить весь объем запчастей в течение 30 дней с момента подписания контракта. При этом на него также возложены обязанности по погрузке и разгрузке товаров.

Согласно документации, приоритет при выборе поставщика будет отдаваться компаниям, предлагающим отечественные комплектующие.

