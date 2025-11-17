Барнаульские власти нашли перевозчиков на 13 автобусных маршрутов
Всем выбранным подрядчикам заплатят за работу совокупно более 361 млн рублей
17 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
Власти Барнаула нашли перевозчиков, которые будут обслуживать 13 городских маршрутов общественного транспорта. Всем выбранным подрядчикам заплатят в совокупности более 361 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
На какие именно маршруты найдены перевозчики?
Мэрия нашла перевозчиков по следующим маршрутам:
-
№ 65 – за 1,1 млн рублей. В каждом автобусе будет минимум 18 мест, в том числе не менее 15 – сидячих;
-
№ 10 – за 90,6 млн рублей. Автобусы будут вмещать минимум 70 пассажиров, 35 человек должны иметь возможность сесть;
-
№ 1 – за 86,3 млн рублей. В автобусы войдет 70 человек, в том числе в салоне будет 35 кресел;
-
№ 113 – за 9,6 млн рублей. В автобусах хватит места минимум 40 пассажирам, не менее 25 мест будут сидячими;
-
№ 59 – по этому маршруту власти провели две закупки – на 12,5 млн и 12,8 млн рублей. В автобусах будет минимум 40 мест и не менее 25 – сидячих;
-
№ 109оп – за 6,9 млн рублей. В автобусы вместится от 40 человек, из них не менее 25 смогут сесть;
-
№ 104ю – за 7,2 млн рублей. В автобусах предусмотрено от 18 мест, из них не менее 15 – сидячих;
-
№ 25 – за 27,9 млн рублей. Автобусы рассчитаны как минимум на 40 мест, не менее 25 человек смогут сесть;
-
№ 109 – за 28,5 млн рублей. В автобусах смогут одновременно ехать 40 пассажиров, в том числе 25 – сидя;
-
№ 80 – почти за 23,5 млн рублей. В автобусах предусмотрено как минимум 40 мест, из них не менее 25 – сидячие;
-
№ 108 – за 22,7 млн рублей. Всего автобусы вместят как минимум 70 пассажиров, в том числе не менее 35 человек смогут воспользоваться сиденьями;
-
№ 104 – за 9,6 млн рублей. В автобусе поместится как минимум 70 человек, не менее 35 мест будут сидячими;
-
№ 121 – за 22,4 млн рублей. В транспорте смогут одновременно ехать минимум 18 мест, из них 15 будут сидеть.
На все закупки было подано по одной заявке, каждая из которых соответствовала требованиям. Все подрядчики выставили максимальную цену лота.
Как будут работать перевозчики?
Большинство выбранных перевозчиков будут работать с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года включительно. Контракты с ними начнут действовать с даты заключения и продлятся до 24-26 декабря 2026 года. На маршрутах № 109 и 80 подрядчик закончит оказывать услугу 24 сентября 2026 года, в этот же день договор истечет.
В документации закупки сказано, что в автобусах должна быть: автоматизированная система контроля оплаты за проезд, возможность провоза багажа, программно-технические комплексы видеонаблюдения, аппаратура спутниковой навигации, кондиционер, а персонал должен ходить в форме. Вентиляция в транспорте должна быть естественной с подачей воздуха через окна и люки.
Отметим, что в сентябре 2025 года барнаульская мэрия нашла перевозчиков на маршруты № 20, 53, 55, 110, 35,73р, 40, 9, 60 и 33р на общую сумму более 200 млн рублей. Также в октябре 2025 года барнаульские власти определили перевозчика на маршрут № 75.
14:40:55 17-11-2025
"В документации закупки сказано, что в автобусах должна быть: автоматизированная система контроля оплаты за проезд, возможность провоза багажа, программно-технические комплексы видеонаблюдения, аппаратура спутниковой навигации, кондиционер, а персонал должен ходить в форме."
14:50:01 17-11-2025
Ржачно-то как (14:40:55 17-11-2025) "В документации закупки сказано, что в автобусах должна быть... Нечего ржать!
14:59:03 17-11-2025
Гость (14:50:01 17-11-2025) Нечего ржать!... чем ездить, терпеть и плакать от отсутствия формы...
14:55:04 17-11-2025
А 29 маршрут ГДЕ??? Когда найдут перевозчика? Самый востребованный маршрут , очень ждем!
15:00:45 17-11-2025
Гость (14:55:04 17-11-2025) А 29 маршрут ГДЕ??? Когда найдут перевозчика? Самый востребованный маршрутДля кого он самый востребованный? Для вас? Чтоб вашу тушку на работу и обратно можно было без пересадок доставлять? Ни разу на 29 не ездил.
15:14:56 17-11-2025
29 - это абсолютно востребованный рейс, только большей вместимости
15:19:36 17-11-2025
В транспорте смогут одновременно ехать минимум 18 мест
А хотелось бы людям ездить.
15:59:06 17-11-2025
17 маршрут похоже не восстановят
07:54:56 18-11-2025
Почему людей возят частники? Где муниципальный транспорт?
08:29:01 18-11-2025
Гость (07:54:56 18-11-2025) Почему людей возят частники? Где муниципальный транспорт?... 1 и 10 автобусы по твоему чьи?
12:30:42 18-11-2025
Теперь уже чьи-то: новые 1 и 10 автобусы больше не подходят для перевозок на этих маршрутах - в них 29 мест для сидения.
13:24:17 18-11-2025
Гость (12:30:42 18-11-2025) Теперь уже чьи-то: новые 1 и 10 автобусы больше не подходят ... Только что на закупках посмотрел: не менее 111 мест всего, в том числе 25 сидячих
15:03:09 18-11-2025
получается: 10 человек на остановке сидеть остаются до следующей закупки)