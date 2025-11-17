Барнаульские власти нашли перевозчиков на 13 автобусных маршрутов

Власти Барнаула нашли перевозчиков, которые будут обслуживать 13 городских маршрутов общественного транспорта. Всем выбранным подрядчикам заплатят в совокупности более 361 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Мэрия нашла перевозчиков по следующим маршрутам:

№ 65 – за 1,1 млн рублей. В каждом автобусе будет минимум 18 мест, в том числе не менее 15 – сидячих;

№ 10 – за 90,6 млн рублей. Автобусы будут вмещать минимум 70 пассажиров, 35 человек должны иметь возможность сесть;

№ 1 – за 86,3 млн рублей. В автобусы войдет 70 человек, в том числе в салоне будет 35 кресел;

№ 113 – за 9,6 млн рублей. В автобусах хватит места минимум 40 пассажирам, не менее 25 мест будут сидячими;

№ 59 – по этому маршруту власти провели две закупки – на 12,5 млн и 12,8 млн рублей. В автобусах будет минимум 40 мест и не менее 25 – сидячих;

№ 109оп – за 6,9 млн рублей. В автобусы вместится от 40 человек, из них не менее 25 смогут сесть;

№ 104ю – за 7,2 млн рублей. В автобусах предусмотрено от 18 мест, из них не менее 15 – сидячих;

№ 25 – за 27,9 млн рублей. Автобусы рассчитаны как минимум на 40 мест, не менее 25 человек смогут сесть;

№ 109 – за 28,5 млн рублей. В автобусах смогут одновременно ехать 40 пассажиров, в том числе 25 – сидя;

№ 80 – почти за 23,5 млн рублей. В автобусах предусмотрено как минимум 40 мест, из них не менее 25 – сидячие;

№ 108 – за 22,7 млн рублей. Всего автобусы вместят как минимум 70 пассажиров, в том числе не менее 35 человек смогут воспользоваться сиденьями;

№ 104 – за 9,6 млн рублей. В автобусе поместится как минимум 70 человек, не менее 35 мест будут сидячими;