В Конго резко выросло число смертей от вируса Эбола

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 71, достигнув 452

06 июня 2026, 13:02, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За последние сутки в Демократической Республике Конго резко выросло число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола. Согласно ежедневному бюллетеню конголезского Минздрава, общее количество летальных случаев достигло 82 — на 18 больше, чем днем ранее, пишет ТАСС.

Количество подтвержденных заражений также существенно увеличилось: за сутки прибавился 71 случай, а всего их стало 452. Среди новых инфицированных много женщин.

Это самый значительный скачок по числу смертей и новых заболевших с начала нынешней вспышки в мае. Причины такого резкого роста пока не до конца ясны.

В Минздраве ДРК полагают, что всплеск связан с тем, что медицинским бригадам наконец удалось получить доступ в отдаленные районы провинции Итури — эпицентра вспышки. В частности, врачи добрались до округа Махаги на границе с Угандой, где ранее их передвижению мешали действия повстанческих группировок.

Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале вспышки Эболы 15 мая. По данным службы здравоохранения Африканского союза, нынешняя вспышка по масштабу и тяжести стала четвертой с момента начала наблюдений за вирусом в 1976 году.