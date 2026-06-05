"Летальность 50%". Доберется ли новая лихорадка Эбола до России, раскрыл вирусолог

Вакцины от нового варианта лихорадки Эбола пока нет

05 июня 2026, 12:20, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал "КП"-Новосибирск, насколько смертоносна новая лихорадка Эбола и когда она может добраться до России.

Чем опасна новая лихорадка Эбола?

В середине мая в Африке снова вспыхнула лихорадка Эбола. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию чрезвычайной — на сегодняшний день выявили более 360 случаев заражения, а 62 заболевших умерли.



Во время масштабной вспышки 2014 года в Западной Африке заболели больше 25 тыс. человек, около половины инфицированных погибли.

«Отмечу, что в данном случае распространение имеет не относительно привычный вариант вируса, штамм Заир, который мы имели в тот раз, а более легкий, с красивым названием Бундибуджио. Но эта легкость тоже относительная — у него до 50% летальности», — объяснил Александр Чепурнов.

При этом вакцины от нового варианта лихорадки еще нет.

Как можно заразиться лихорадкой?

Однако болезнь не передается воздушно-капельным путем, как коронавирус или грипп. Заразиться можно только при тесном контакте с биологическими жидкостями больного.

«Особенно опасными становятся поздние стадии болезни, когда возникают тяжелые геморрагические проявления, то есть излияния крови на теле человека, рвота. И в этих жидкостях огромное количество вируса. Поэтому в большинстве случаев вирус передается, если персонал, который работает с такими больными, не обладает достаточными защитными средствами», — отметил вирусолог.

Однако есть и еще один возможный вариант заражения лихорадкой — аэрозольный. Это подтверждают лабораторные эксперименты.

Но такие случаи остаются только наблюдениями ученых в условиях лабораторий, они не отражают реальную эпидемиологическую ситуацию.

Доберется ли болезнь до России?

Полностью исключать риски попадания лихорадки Эбола в Россию нельзя. Главную угрозу представляют международные перевозки и миграционные потоки.

По словам Александра Чепурнова, в этих случаях возможен завоз одного или нескольких зараженных людей, а не массовая вспышка.