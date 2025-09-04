В Новосибирске родители потребовали уволить учительницу из-за постов в соцсетях

Девушка добровольно передала класс другому педагогу

04 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Учительница / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг учительницы русского языка и литературы. Родители семиклассников потребовали ее увольнения из-за контента в соцсетях и нестандартных методов обучения, пишет "КП-Новосибирск".

Поводом стали ее публикации с шутками об алкоголе и картах таро, а также с заданиями создавать мемы по классическим произведениям, например, по роману "Отцы и дети".

Учительница, работающая в школе восемь лет и ведущая блог "Русичка из Сибири", заявила, что стала жертвой травли.

Родители не обсуждали с ней претензии лично, а сразу обратились к администрации. Девушка подчеркивает, что ее методы – мемы, настольные игры по Некрасову – мотивируют детей глубже изучать материал.

Директор школы отметила, что ранее претензий к педагогу не было, но некоторые ее посты выглядят провокационно и нарушают профессиональную этику.

Девушка добровольно передала класс другому учителю, чтобы избежать конфликта.