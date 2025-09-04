В Новосибирске родители потребовали уволить учительницу из-за постов в соцсетях
Девушка добровольно передала класс другому педагогу
04 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
В Новосибирске разгорелся скандал вокруг учительницы русского языка и литературы. Родители семиклассников потребовали ее увольнения из-за контента в соцсетях и нестандартных методов обучения, пишет "КП-Новосибирск".
Поводом стали ее публикации с шутками об алкоголе и картах таро, а также с заданиями создавать мемы по классическим произведениям, например, по роману "Отцы и дети".
Учительница, работающая в школе восемь лет и ведущая блог "Русичка из Сибири", заявила, что стала жертвой травли.
Родители не обсуждали с ней претензии лично, а сразу обратились к администрации. Девушка подчеркивает, что ее методы – мемы, настольные игры по Некрасову – мотивируют детей глубже изучать материал.
Директор школы отметила, что ранее претензий к педагогу не было, но некоторые ее посты выглядят провокационно и нарушают профессиональную этику.
Девушка добровольно передала класс другому учителю, чтобы избежать конфликта.
17:13:52 04-09-2025
а какое право имеют родители требовать уволить педагога ?
Они кто ?
Давайте новобранцы будут требовать уволить в запас офицеров из "учебки".
17:25:38 04-09-2025
Педагогов давно за людей не считают. Ну что она аморального совершила. Мамаши за собой бы лучше следили. Выходцы из нулевых и жертвы ЕГЭ.
19:22:38 04-09-2025
Вначале мы хотим чтобы учитель имел какой-то авторитет наставника и тем самым благотворно влиял на наше чадо, и тут же вопим "А четакова? Это ее личное дело!" когда учитель публично ведет себя как школота с района выдавая идиотизм за креативность. Аллё, гараж! Это так не работает, тут или-или.
23:40:55 04-09-2025
Если учителница будет мужик и в звании сержанта, хрюкало все быстро закроют. А дети будут ходить строем.
07:29:40 05-09-2025
Всем учителям надо просто уволиться и причем разом. Пусть отбитые мамашки сами учат своих отпрысков.
08:59:32 05-09-2025
надо этих родителей самих проверить