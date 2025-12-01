В "Росводоканале" приняли решение о полной замене трубы на улице Чудненко в Барнауле

Точное время устранения аварии остается неизвестным

01 декабря 2025, 14:55, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле продолжают устранять крупную аварию на водопроводе по адресу ул. Чудненко, 51. По данным "Росводоканала Барнаул", специалисты приняли решение не ограничиваться локальным ремонтом, а полностью заменить поврежденный участок трубопровода диаметром 300 мм, чтобы предотвратить новые нештатные ситуации на линии.

Сейчас сотрудники предприятия демонтируют старый отвод. По словам директора по производству компании Дмитрия Власова, решение о полной замене узла было вынужденным:

«Мы приносим извинения за доставленные горожанам неудобства и ожидание. Чтобы предотвратить в дальнейшем нештатные ситуации на этой водопроводной линии, мы приняли решение полностью заменить поврежденный узел. Просим отнестись с пониманием. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно оперативнее завершить работы», – отметил Власов.

Из-за аварии без холодной воды остаются десятки многоквартирных и частных домов, а также социальные объекты и бойлерная. В список отключенных адресов входят:

ул. Чеглецова, 54, 62, 66, 66Б, 70а, 72;

ул. Чихачева, 17;

ул. 5-я Западная, 40а–46, 56, 59, 67;

ул. Чудненко, 51, 55 (включая детский сад).

Для обеспечения жителей водой были организованы автоцистерны. Подвоз начался с 14:30 по адресам ул. Чихачева, 17 и ул. 2-я Речная, 54.

Ранее компания сообщала, что точное время устранения аварии остается неизвестным. Работы продолжаются, и коммунальщики обещают восстановить водоснабжение сразу после завершения замены трубопровода.