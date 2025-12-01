В "Росводоканале" приняли решение о полной замене трубы на улице Чудненко в Барнауле
01 декабря 2025, 14:55, ИА Амител
В Барнауле продолжают устранять крупную аварию на водопроводе по адресу ул. Чудненко, 51. По данным "Росводоканала Барнаул", специалисты приняли решение не ограничиваться локальным ремонтом, а полностью заменить поврежденный участок трубопровода диаметром 300 мм, чтобы предотвратить новые нештатные ситуации на линии.
Сейчас сотрудники предприятия демонтируют старый отвод. По словам директора по производству компании Дмитрия Власова, решение о полной замене узла было вынужденным:
«Мы приносим извинения за доставленные горожанам неудобства и ожидание. Чтобы предотвратить в дальнейшем нештатные ситуации на этой водопроводной линии, мы приняли решение полностью заменить поврежденный узел. Просим отнестись с пониманием. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно оперативнее завершить работы», – отметил Власов.
Из-за аварии без холодной воды остаются десятки многоквартирных и частных домов, а также социальные объекты и бойлерная. В список отключенных адресов входят:
- ул. Чеглецова, 54, 62, 66, 66Б, 70а, 72;
- ул. Чихачева, 17;
- ул. 5-я Западная, 40а–46, 56, 59, 67;
- ул. Чудненко, 51, 55 (включая детский сад).
Для обеспечения жителей водой были организованы автоцистерны. Подвоз начался с 14:30 по адресам ул. Чихачева, 17 и ул. 2-я Речная, 54.
Ранее компания сообщала, что точное время устранения аварии остается неизвестным. Работы продолжаются, и коммунальщики обещают восстановить водоснабжение сразу после завершения замены трубопровода.
Да, правильное решение! Кладут же асфальт зимой, а трубы менять гораздо удобнее.
12:07:46 02-12-2025
Вы же опрессовку проводили ? И как же вы ее проводили тогда ? Или только бабки списали и акты закрыли ?