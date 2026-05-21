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В школах России хотят ввести трехступенчатую оценку поведения учеников

Новая система станет одним из инструментов для советников директоров по воспитательной работе

21 мая 2026, 22:33, ИА Амител

Учитель в школе в Барнауле / Фото: amic.ru
Учитель в школе в Барнауле / Фото: amic.ru

Минпросвещения России с нового учебного года введет в школах трехуровневую систему оценки поведения учеников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

По словам главы ведомства, школьников будут оценивать по трем категориям: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение.

«Введение оценки поведения в школах — это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию», — подчеркнул Кравцов.

Министр отметил, что новая система станет одним из инструментов для советников директоров по воспитательной работе. По его словам, оценка поведения поможет отслеживать динамику, выявлять проблемные зоны и своевременно корректировать воспитательную деятельность в школах.

В школе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 1

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Гость

06:54:03 22-05-2026

У Кравцова реально не все дома.

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