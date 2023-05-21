Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 21 мая
Местами по региону ожидается порывистый ветер
21 мая 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в воскресенье, 21 мая, дневная температура составит +19...+24 градуса, в Барнауле ожидается от +21 до +23, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня будет преимущественно без осадков, но по востоку местами пройдут небольшие дожди, также возможны грозы.
Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
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