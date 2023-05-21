Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 21 мая

Местами по региону ожидается порывистый ветер

21 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в воскресенье, 21 мая, дневная температура составит +19...+24 градуса, в Барнауле ожидается от +21 до +23, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня будет преимущественно без осадков, но по востоку местами пройдут небольшие дожди, также возможны грозы.

Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.