Снег, метели, порывы ветра до 24 м/c. В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды
Несмотря на ветер и осадки, к пятнице в регионе потеплеет
22 марта 2022, 20:59
В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий во второй половине дня 24 марта и ночью 25 марта. В это время пройдет снег, метели и возможны сильные порывы ветра до 24 м/с. Об этом сообщили в краевом ЦГМС.
24 марта в регионе столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов. Во второй половине дня прогнозируют юго-западный ветер, 13-18 м/с, местами порывы достигнут 24 м/с.
25 марта в крае температура составит -1...+4 градуса. Сохранятся сильные ветра до 24 м/с. На дорогах гололедица. Мокрый снег.
Комментарии
Новости партнеров