Снег, метели, порывы ветра до 24 м/c. В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды

В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий во второй половине дня 24 марта и ночью 25 марта. В это время пройдет снег, метели и возможны сильные порывы ветра до 24 м/с. Об этом сообщили в краевом ЦГМС.

24 марта в регионе столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов. Во второй половине дня прогнозируют юго-западный ветер, 13-18 м/с, местами порывы достигнут 24 м/с.

25 марта в крае температура составит -1...+4 градуса. Сохранятся сильные ветра до 24 м/с. На дорогах гололедица. Мокрый снег.