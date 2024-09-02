Задержанный генерал-майор Муминджанов владеет недвижимостью на 120 млн рублей
У генерал-майора множество жилья в Москве и Воронеже
02 сентября 2024, 23:10, ИА Амител
Выяснилось, что в собственности генерал-майора Валерия Муминджанова находится недвижимость на 120 млн рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Отмечается, что у командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению множество различных объектов недвижимости. Они находятся в Москве и Воронеже. Правоохранители сейчас проверяют законность получения средств и приобретения жилья.
Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Муминджанова о взятке. По версии следователей, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал-майор способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону проведения специальной военной операции. За это он получил более 20 млн рублей.
00:02:34 03-09-2024
Нищеброд какой то
02:19:29 03-09-2024
Опять таджики ?
06:28:18 03-09-2024
Культурная столица с её серыми схемами. Бандитский Питербург. Не военный Ш@йгу и компания .
07:12:55 03-09-2024
Принимал присягу сразу без суда и следствия к стенке.
07:58:30 03-09-2024
Упавший на вертолете на это намекал?
10:34:29 03-09-2024
Гость (07:58:30 03-09-2024) Упавший на вертолете на это намекал?... по слухам он восстанет из.
08:29:05 03-09-2024
Китайцы че бы сделали?
08:52:36 03-09-2024
Не верю. 20млн с контракта в 1,5 млрд? Не наговаривайте на человека, зачем бы он марался за эти копейки.
09:23:33 03-09-2024
строил 10 лет назад. а посчитали сейчас . а инфляция? а удорожание недвижимости? пересчитайте на момент постройки. дайте народу адекватные цифры.
11:52:22 03-09-2024
Гость (09:23:33 03-09-2024) строил 10 лет назад. а посчитали сейчас . а инфляция? а уд... Народное развлечение - считать чужие деньги
12:49:44 03-09-2024
Скряга (11:52:22 03-09-2024) Народное развлечение - считать чужие деньги... это не чужие и не его деньги, это народные деньги, которые он своровал, их народ заплатил государству в виде налогов вообще то. И поэтому имеет право их считать, особенно когда человек имеет недвижимости больше, чем за 100 лет его зарплата. Вон в Сингапуре до сих пор считают деньги у чиновника и его родственников, на что живут, и что имеют, и такого повального воровства там нет. А у нас придумали эту фразочку про чужие деньги для оправдания воров и неплательщиков налогов.
09:54:31 03-09-2024
Маловато будет. Не всё посчитали...
10:39:39 03-09-2024
это такой план. Называется ловля на живца. Сначвла разрешаем воровать (делаем вид что не знаем), а потом хрясь! И сенцация. Так главное не отвертишся.
10:43:50 03-09-2024
Военный подполковник рассказывал, что все получившие звезды героя России, получают к ней 1 млн руб и пожизненноую выплату 30 т.руб в месяц. Так вот, чтобы получить такую награду, помимо подвига, нужно ещё генералу заплатить/отдать разовый платёж 1 млн.руб, а 30 т.руб в месяц остаётся и уважение/почёт.
14:28:36 03-09-2024
и что? у моей знакомой 3 дачи, 12 квартир и 2 за границей еще квартиры. Это простая тетка - не генерал и не какая-то там чиновница
14:35:17 03-09-2024
Гость (14:28:36 03-09-2024) и что? у моей знакомой 3 дачи, 12 квартир и 2 за границей ещ... ну простая тетка тоже может родину продать,
травить кого нибудь или главой ОПГ быть
14:43:15 03-09-2024
Гость (14:28:36 03-09-2024) и что? у моей знакомой 3 дачи, 12 квартир и 2 за границей ещ... А налоги эта ваша знакомая все заплатила или работяг обула на зарплату или в доле с чинушками на тендерах играет? Только не надо писать, что она на салоне красоты или юристом столько заработала. Честно заработать столько денег в нашей стране нельзя, украсть или обмануть можно на такие деньги.