Задержанный генерал-майор Муминджанов владеет недвижимостью на 120 млн рублей

У генерал-майора множество жилья в Москве и Воронеже

02 сентября 2024, 23:10, ИА Амител

Валерий Муминджанов / Фото: Минобороны РФ

Выяснилось, что в собственности генерал-майора Валерия Муминджанова находится недвижимость на 120 млн рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что у командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению множество различных объектов недвижимости. Они находятся в Москве и Воронеже. Правоохранители сейчас проверяют законность получения средств и приобретения жилья.

Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Муминджанова о взятке. По версии следователей, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал-майор способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону проведения специальной военной операции. За это он получил более 20 млн рублей.