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Зеленый коридор и одуванчики. Фото самого атмосферного трамвайного перегона Барнаула

На тихой окраине краевой столицы трамвайные пути будто спрятались среди зелени

27 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Трамвайный перегон на Восточном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из самых фотогеничных и атмосферных трамвайных участков Барнаула находится на въезде в микрорайон Восточный — вдоль улицы Кулагина. Здесь деревья растут почти вплотную к путям: с наступлением тепла они образуют естественный зеленый коридор, а земля вокруг рельсов покрывается ковром ярко-желтых одуванчиков.

По этому участку проходят трамваи № 3 и № 4, для которых Восточный является конечной остановкой. Яркие красно-желтые вагоны, мягко постукивая колесами, плавно проезжают сквозь живой туннель, создавая красивый контраст городской среды и природы.

Барнаул фоторепортажи
       

Комментарии 5

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Гость

07:07:51 27-05-2026

Красиво)

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Гость

09:06:26 27-05-2026

Фото красивые, волшебство). Умение видеть красивое в красивом).

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мечтатель

14:04:41 27-05-2026

эхх, охота прям сейчас бросить вот это вот всё и махнуть на тройке на Восточный..)

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Гость

15:19:48 27-05-2026

красиво, только не мешало бы там навести порядок, пока всё в зелени - не видно, а зимой и осенью - это сплошной бурелом

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Гость

15:06:40 08-06-2026

Никакие пути так не должны выглядеть, тем более заросшими.Алергикам на одувнчики там хана.

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