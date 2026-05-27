Зеленый коридор и одуванчики. Фото самого атмосферного трамвайного перегона Барнаула
На тихой окраине краевой столицы трамвайные пути будто спрятались среди зелени
27 мая 2026, 07:00, ИА Амител
Трамвайный перегон на Восточном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Один из самых фотогеничных и атмосферных трамвайных участков Барнаула находится на въезде в микрорайон Восточный — вдоль улицы Кулагина. Здесь деревья растут почти вплотную к путям: с наступлением тепла они образуют естественный зеленый коридор, а земля вокруг рельсов покрывается ковром ярко-желтых одуванчиков.
По этому участку проходят трамваи № 3 и № 4, для которых Восточный является конечной остановкой. Яркие красно-желтые вагоны, мягко постукивая колесами, плавно проезжают сквозь живой туннель, создавая красивый контраст городской среды и природы.
07:07:51 27-05-2026
Красиво)
09:06:26 27-05-2026
Фото красивые, волшебство). Умение видеть красивое в красивом).
14:04:41 27-05-2026
эхх, охота прям сейчас бросить вот это вот всё и махнуть на тройке на Восточный..)
15:19:48 27-05-2026
красиво, только не мешало бы там навести порядок, пока всё в зелени - не видно, а зимой и осенью - это сплошной бурелом
15:06:40 08-06-2026
Никакие пути так не должны выглядеть, тем более заросшими.Алергикам на одувнчики там хана.