Зеленый коридор и одуванчики. Фото самого атмосферного трамвайного перегона Барнаула

На тихой окраине краевой столицы трамвайные пути будто спрятались среди зелени

27 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Трамвайный перегон на Восточном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из самых фотогеничных и атмосферных трамвайных участков Барнаула находится на въезде в микрорайон Восточный — вдоль улицы Кулагина. Здесь деревья растут почти вплотную к путям: с наступлением тепла они образуют естественный зеленый коридор, а земля вокруг рельсов покрывается ковром ярко-желтых одуванчиков.

По этому участку проходят трамваи № 3 и № 4, для которых Восточный является конечной остановкой. Яркие красно-желтые вагоны, мягко постукивая колесами, плавно проезжают сквозь живой туннель, создавая красивый контраст городской среды и природы.