Можно ли посещать кладбища на Родительский день в Барнауле во время пандемии?

В 2020 году Родительский день выпадает на 28 апреля. Традиционно на Радоницу барнаульцы ездят на кладбища, а власти организуют массовую доставку. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса все изменилось. Так можно ли ходить на кладбище и будет ли ездить бесплатный автобус – читайте в материале amic.ru.
Да. В частном порядке посещение кладбищ не запрещено. Об этом во время пресс-конференции 27 апреля рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Однако согласно указу губернатора, жителям региона рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ и храмов на время ограничительных мер.
Сами места захоронения не опасны, к тому же МУП "Специализированная похоронная служба" проводит санобработку мест общественного пользования на кладбищах.
Небезопасно находиться в местах массового скопления людей. Именно поэтому рекомендовано воздержаться от поездок на кладбище в условиях режима самоизоляции. На Родительский день там собирается большое количество людей.
Лучше всего останьтесь 28 апреля дома и помолитесь. Церковь считает, что молитва за усопших – это самое большое, что живой может сделать для тех, кого с нами уже нет.
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