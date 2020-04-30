Мир, труд, гулять не дают. Как весело провести майские праздники не выходя из дома?

В этом году сбылась мечта многих россиян – президент объединил майские праздники, и теперь нас ждут ооочень длинные выходные. Правда, рады далеко не все: многие на собственном опыте убедились, что работать приходится (парадоксально) даже в официальные нерабочие дни. Да и Путин, объявляя о своем решении, тут же попросил дальше сидеть дома и не ходить по гостям и соседям. Так как же тогда провести майские праздники, если почти ничего нельзя? Мы собрали для вас самые интересные и безопасные способы.
А почему бы, собственно, и нет? С виртуальными турами сегодня можно посетить даже космос. Поэтому, если вы с детства мечтали стать космонавтом, но затем что-то пошло не так, выходные – самое время исправить это недоразумение.
Например, можно ощутить себя на орбите МКС, наблюдая за Землей через веб-камеру станции. А для тех, кому нашей орбиты мало, NASA разработали массу приложений для виртуальных путешествий в космическом пространстве: например, можно отправиться на экзопланеты. Особенно хорошо изучать космос в VR-очках: тогда вам и назад, в рабочие будни, возможно, возвращаться не захочется.
Еще два замечательных проекта можно найти у РИА "Новости": здесь вы с помощью дополненной реальности можете изучить черную дыру, а здесь – вообще побывать в будущем, на первой международной лунной станции.
И все же постоянно сидеть дома – скучно. Хочется уже, наконец, выбраться куда-нибудь "в люди" и немного отдохнуть от родных стен. Что ж, можно устроить себе экскурсию по музеям. "Тоже онлайн?" – спросите вы. "Ага, онлайн", – пожмем плечами мы. Ну а чего вы хотели? Сейчас куда важнее сохранить здоровье и позаботиться об окружающих.
К тому же у виртуальных туров есть важное преимущество: вы можете посетить самые разные музеи, а не только те, что есть у вас в городе. Третьяковка – без проблем, Эрмитаж – добро пожаловать, Лувр – пустят даже в домашних тапочках. В общем, майские выходные – отличное время, чтобы пройтись по музеям. Даже по тем, в которые вы не могли попасть и без всякой изоляции.
Да-да, мы знаем, что вы уже больше месяца сидите дома и от просмотра фильмов и сериалов уже наверняка порядком подустали. Но, во-первых, кто-то все это время работал (например, редакция amic.ru), а потому не имел времени расслабиться перед телевизором. А во-вторых, точно ли вы уверены, что уже посмотрели все?
Тем более что популярные видеосервисы все еще дают вам возможность бесплатно посмотреть множество фильмов и сериалов. Если вы еще не воспользовались этим шансом, то сейчас – самое время. Например, на "КиноПоиске HD" можно бесплатно получить целый месяц пробной подписки. Главное – не забудьте потом отключить автоплатеж: о списании денег вас предупредят за три дня.
Онлайн-кинотеатр Okko тоже продлил свою акцию и теперь их подписку можно купить за один рубль и в мае. Такое же предложение для новых пользователей есть и у другого популярного видеосервиса – Ivi.ru. Поэтому выбирайте себе кино или мультфильм по душе и наслаждайтесь, сейчас для этого у вас есть все возможности.
Точно так же можно поиграть и в современные командные компьютерные игры: от Dota 2 до Counter Strike. Ну и что, что вы не умеете? Главное – вы вновь почувствуете, что ваши друзья рядом. Кстати, если друзей у вас нет или им в выходные не до вас (что ж это за друзья такие), то можно поиграть и одному. Например, мы делали подборку старых и легендарных игр, которые можно запустить даже на старом ПК, и которые точно порадуют вас увлекательным сюжетом.
В гости нельзя, но на дачу – можно. По крайней мере, в Алтайском крае: губернатор 6 апреля смягчил свой указ и разрешил жителям ездить в свои загородные дома. Да, пожарить шашлыки большой компанией у вас не получится. Но насладиться свежим воздухом и отдохнуть в тихой семейной обстановке – это пожалуйста. Кстати, если вы забыли, Первомай – это день труда, так что и грядками бы заняться неплохо. Тем более что весь садовый инвентарь можно приобрести в магазинах.
А вот с шашлыками осторожнее: в крае действует противопожарный режим. Разводить костры, жечь траву и мусор нельзя даже на своей собственной территории. Поэтому приготовить мясо получится, только если у вас оборудовано безопасное место для барбекю. В противном случае можно нарваться на штраф: до 5 тысяч рублей. Кстати, по лесу тоже гулять нельзя: таковы правила поведения при противопожарном режиме. Так что лучше отдыхайте у себя на участке.
Жарить шашлыки на майские праздники мы привыкли в больших компаниях. Смысл ехать на дачу и готовить мясо, если есть его придется в одиночку? Что ж, в условиях самоизоляции у вас тоже есть отличный выход: собраться всем вместе можно по видеосвязи. С началом ограничений огромную популярность набрал сервис ZOOM, но вы можете воспользоваться любой другой программой: например, старым добрым Skype.
А уж как именно провести время в большой компании онлайн, зависит от вашей фантазии: можно устроить праздничный ужин, поиграть в игры, попеть песни или просто, в конце концов, поговорить по душам. Оставаться дома во время пандемии очень важно, но без любимых друзей оставаться точно нельзя.
Куда же без нее? Развлечения развлечениями, но в свободное время можно и о второй половинке подумать. Если уж традиционные майские шашлыки организовать не получается, то почему бы не подумать о романтическом ужине? Да и все способы провести время, которые мы здесь собрали, принесут куда больше эмоций, если пробовать их вместе с любимым человеком.
Ну а если вы одиноки, то свободное время можно потратить на поиск второй половинки. В конце концов, не вы одни сидите в самоизоляции, а потому точно найдете, с кем познакомиться. В помощь вам существует множество приложений для знакомств, самые популярные из которых – Tinder и Badoo.
Но не только же развлечениями заниматься на длинных выходных. Спорт, йога, иностранные языки, курсы программирования – вы уже и забыли, как много дел планировали до самоизоляции? Жаловались только, что времени на это нет. Что ж, теперь времени предостаточно, а значит, пора заняться всем тем, что вы себе наметили.
Благо, различные онлайн-школы и компании еще до ограничений позаботились о людях, которые не могут (или не хотят) выходить из дома. И теперь вы можете заниматься по Skype не только с преподавателем английского, но и даже с фитнес-тренером. Кстати, один из них публикует обучающие видео у нас на сайте: смотрите, и тогда за уроки вам даже денег платить не придется.
Отдых – это, конечно, замечательно. Но посмотрите вокруг: вы гардероб-то разобрали? А ведь давно хотели. Да и полочка в ванной до сих пор не прикручена. Тут уж выбор за вами: или развлекаться все выходные, или выделить себе день на домашние заботы и покончить наконец со всеми делами.
Кстати, не забывайте и о других: во время самоизоляции не все могут сами разобраться с трудностями. Например, пожилым людям вообще запрещают выходить из дома. А продукты как-то покупать нужно. Если у вас есть соседи, которые нуждаются в помощи, то почему бы не откликнуться. Мы вот ходили вместе с волонтерами и не понаслышке знаем, что доброе дело – один из лучших видов отдыха.
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