Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать?

В Алтайском крае установилась теплая погода, близятся выходные, но на дворе режим самоизоляции. А впереди вообще майские праздники. Тем временем давно пора открывать дачный сезон и готовить садовые участки. Рассказываем, можно ли добраться до своих любимых грядок, не нарушив закон, как сделать это безопасно и все ли дачные дела удастся сделать.
Можно. В Алтайском крае – точно. Виктор Томенко 6 апреля смягчил свой указ об ограничительных мерах и разрешил жителям соблюдать режим самоизоляции в садовых домах.
Поэтому поехать на выходные на дачу у вас получится без проблем.
Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом. К тому же если вы недавно вернулись из-за рубежа или из Москвы, и предписанный вам 14-дневный срок карантина еще не прошел, за выход из дома вас накажут штрафом.
В Алтайском крае за нарушение режима самоизоляции физлицам грозит штраф до 30 тысяч рублей. При этом если вы не соблюдаете карантин, то новые поправки в КоАП предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.
Власти рекомендовали перевозчикам уделить особое внимание санитарной обработке автобусов: мыть их с дезинфицирующими средствами на конечных остановках. Но и вы не забывайте о защите: в транспорте нужно обязательно надевать маски и медицинские перчатки. По возможности также следует соблюдать дистанцию и не приближаться к другим людям ближе, чем на 1,5 метра. Но учитывая, что дачники так и рвутся на любимый огород, а потому еще до приезда автобуса выстраиваются в огромную очередь и заранее занимают сидячие места, план держать социальную дистанцию может провалиться.
Кстати, по лунному календарю садоводов грядущие выходные – самое время, чтобы высаживать горох и чечевицу. Так вот, если садовых инструментов у вас нет, купить их без проблем можно в хозяйственном магазине: не все они закрылись. Например, тот же "Леруа Мерлен" как работал, так и работает.
Семена в режиме изоляции тоже можно купить. Если открытый специализированный магазин вы не нашли, можно сходить в "Ленту" или другой большой супермаркет – там тоже продается все необходимое для сада и огорода.
Кроме того, запрещается:
– разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
– сжигать мусор и сухую растительность;
– осуществлять палы травы;
– проводить огневые работы.
Так что сжечь старую траву или погреться у костра даже на своем участке у вас не получится. Осторожнее нужно быть и с шашлыками: готовить их нужно на специально оборудованной площадке с мангалом, а поблизости не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов. Если сотрудники МЧС заметят, что вы не соблюдаете меры предосторожности, или ваше барбекю обернется пожаром, вам также грозит солидный штраф.
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Комментарии
Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.
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В корне неверное утверждение.
учитывая что 60 % именно туда едут 65+. их ничто не остановит
Тоже не понимаю на основании чего людям старше 65 нельзя из дома выходить, это же рекомендации.
Так можно или нельзя?
можно только осторожно
"для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом."
Что это за репрессии по возрастному принципу?
Вариант получить штраф и пополнить городской бюджет
О как удачно, в гараже частного дома стоит личный автомобиль (под окнами многоэтажного дома). Сели с женой и поехали в сад. В радиусе 150 метров в саду никого нет Поработали и вернулись, не контактировав на своем пути ни с одним человеком. Ах да, с соседом через улицу в саду на расстоянии в 20 метров поздоровались.
Вот за это собираются штрафовать до 30 тыс. рублей?! Значит нас с женой оштрафуют на 60 тысяч? Как мило с их стороны...
21 апреля РБК
Штрафу за нарушение эпидемиологических норм не подлежат люди, которые далеко отошли от дома без веской причины, следует из разъяснения ВС. Суд призвал
использовать предупреждение в качестве санкции за подобные деяния
Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса. Документ есть в распоряжении РБК. Из разъяснений ВС, в частности, следует, что суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.
Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, лица, прибывшие в Россию из эпидемически неблагополучного государства, те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на COVID-19. Субъектами такого правонарушения также могут считаться лица, «уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания», а также «нарушающие санитарно-противоэпидемический режим» и не выполняющие предписание санитарного врача, которое всегда выписывается конкретному человеку.
Когда я еду на дачу в полном автобусе и на меня впритык дышат человек 10, какая разница обработан автобус антисептиками или нет?
сейчас самое время запустить по всем каналам Санту-Барбару, Рабыню Изауру, просто Марию наконец
они сами никуда не выйдут
Я помню своих свекров... почти до 80 они ездили в сад на общественном транспорте, всё лето там и жили с редкими наездами домой. А потом она уже одна, без деда. Так всю зиму только этим и жила - предвкушением! И только благодаря движению, свежему воздуху и любимому занятию они прожили долгую активную жизнь. Так теперь лишить стариков последних радостей жизни и запереть в хрущёбах! Хороша же забота о старшем поколении!
они сами никуда не выйдут
У всех в саду телики есть Врёшь, не запрёшь!
Кто говорит не ехать на дачу пенсионерам то? Пожалуйста! Но дело одно уехать туда и жить все лето, другое когда многие мотаются туда обратно каждый день
Гостю 11:57 Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.
Комментарии подталкивают к простому решению - да притесь вы куда угодно! Только не нойте потом, что врачей и аппаратов ивл на вас и ваших стариков, помешанных на садах в ущерб здоровью, не хватило. Кому повезет, тому повезет.
24.04.2020 12:04
- гость -
Гостю 11:57 Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.
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Здасьте... а в магазин? если живут два человека возрастом старше 65 лет, им продукты сами в холодильнике нарисуются? В магазин ходят, в маске.
И на дачный участок ездят, в своей машине. По дороге никуда не заезжают. С соседями по даче сейчас держатся на расстоянии, те тоже понимают, что сейчас в гости ходить нельзя.
Можно сказать, соблюдают режим самоизоляции и в машине, и на дачном участке.
С чего запрещать такое? Да еще нашим импотентным властям, которые допустили ввоз и распространие заразы в Барнаул.
24.04.2020 13:24
- гость -
Комментарии подталкивают к простому решению - да притесь вы куда угодно! Только не нойте потом, что врачей и аппаратов ивл на вас и ваших стариков, помешанных на садах в ущерб здоровью, не хватило. Кому повезет, тому повезет.
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Ты не прав! Человек сидел дома с марта месяца. Сейчас поехал на дачу В СВОЕЙ машине, т.е. он опять остается в ней в изоляции. Приехал на свой дачный участок, ни с кем там не контактирует. Т.е. ПРОДОЛЖАЕТ оставаться в изоляции.
А так, как сейчас батареии шпарят при такой теплой погоде, что приходится окна на распашку держать, то его скорее соседи заразят через открытые окна.
Для многих сад - это способ выжить, так что если не заболеют, так с голоду помрут...
Для тех кто негативно отзывается о пожилых которые "прутся в сад", Вы привыкли есть тепличное Г..но в виде ГМО огурцов, помидор и прочего? В промышленных масштабах вырастить такой объем продуктов, без добавок химии - не реально...
Я с детства привык к собственному урожаю, хотя сам и не выращиваю, но всячески помогал бабушке, сейчас помогаю родителям.
Комментаторы некоторые верно написали: Это абсурд - штрафовать тех кто вышел в гараж, сел в машину и уехал на дачу, потом так же вернулся обратно, пусть даже если он делает это каждый день. Вместо штрафов - примите нормальные меры: не рекомендации дезинфицировать салон общественного транспорта, а обязать, ограничить количество народу в одном транспорте, обязать в транспорте быть в маске, увеличить количество транспорта.
Врёшь, не запрёшь! я еще ченить придумаю. подожди
Для тех кто негативно отзывается о пожилых которые "прутся в сад", Вы привыкли естьтепличное Г..но в виде ГМО огурцов, помидор и прочего ? В промышленных масштабах вырастить такой объем продуктов, без добавок химии - не реально...
То есть, ради того, чтобы вы не ели тепличное Г..но в виде ГМО огурцов, помидор и прочего, вы готовы рисковать жизнями своих родителей? Или это чужие пожилые люди же) ну вы и ... гуманист.
Кстати, у меня частный дом, но я не фанат огородный.
24.04.2020 15:08
- гость -
ты не фанат огородный, а отброс человеческий
Как пенсионеры +65 ходили в магазины, так и ходят, в сады конечно поедут. А кто их остановит, я сама лично ездила в поликлинику открывала, продлевала, а потом закрывала больничный лист, за все эти поездки я один раз видела дпс, который проверял, как пропускают пешеходов. Ни одного полицейского не было видно ( от поликлиники живу далеко, долго на автобусе ехала и смотрела в окно), ау вы где на карантине все!!!!!??