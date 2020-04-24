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Поеду-ка на дачу. Можно ли отправиться полоть грядки на выходных и как это сделать?

, ИА "Амител"
Жаркие выходные – время для огорода, а не для разбирательств с полицией

В Алтайском крае установилась теплая погода, близятся выходные, но на дворе режим самоизоляции. А впереди вообще майские праздники. Тем временем давно пора открывать дачный сезон и готовить садовые участки. Рассказываем, можно ли добраться до своих любимых грядок, не нарушив закон, как сделать это безопасно и все ли дачные дела удастся сделать.

1
Можно ли поехать на дачу при режиме самоизоляции?

Можно. В Алтайском крае – точно. Виктор Томенко 6 апреля смягчил свой указ об ограничительных мерах и разрешил жителям соблюдать режим самоизоляции в садовых домах.

Поэтому поехать на выходные на дачу у вас получится без проблем. 

Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом. К тому же если вы недавно вернулись из-за рубежа или из Москвы, и предписанный вам 14-дневный срок карантина еще не прошел, за выход из дома вас накажут штрафом.

В Алтайском крае за нарушение режима самоизоляции физлицам грозит штраф до 30 тысяч рублей. При этом если вы не соблюдаете карантин, то новые поправки в КоАП предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.

2
Смогу ли я туда добраться?
Конечно: передвижение на автомобиле по краю никто не ограничивал. Даже если машины у вас нет, в субботу, 25 апреля, начинаются перевозки по "дачным" маршрутам: № 23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, и 151, сообщили в администрации Барнаула. С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.

Власти рекомендовали перевозчикам уделить особое внимание санитарной обработке автобусов: мыть их с дезинфицирующими средствами на конечных остановках. Но и вы не забывайте о защите: в транспорте нужно обязательно надевать маски и медицинские перчатки. По возможности также следует соблюдать дистанцию и не приближаться к другим людям ближе, чем на 1,5 метра. Но учитывая, что дачники так и рвутся на любимый огород, а потому еще до приезда автобуса выстраиваются в огромную очередь и заранее занимают сидячие места, план держать социальную дистанцию может провалиться. 

3
Только вот ведра и тяпки у меня нет. Получится ли купить?

Кстати, по лунному календарю садоводов грядущие выходные – самое время, чтобы высаживать горох и чечевицу. Так вот, если садовых инструментов у вас нет, купить их без проблем можно в хозяйственном магазине: не все они закрылись. Например, тот же "Леруа Мерлен" как работал, так и работает. 

Семена в режиме изоляции тоже можно купить. Если открытый специализированный магазин вы не нашли, можно сходить в "Ленту" или другой большой супермаркет – там тоже продается все необходимое для сада и огорода.

4
Самоизолируюсь, погуляю по лесу, пожарю шашлыки
А вот с этим есть проблема. 22 апреля в Алтайском крае ввели противопожарный режим, при котором в лес вообще заходить нельзя. МЧС увеличил количество рейдов, и если вас поймают, придется заплатить штраф. За нарушение режима с физических лиц взимают от 2 до 4 тысяч рублей. К тому же подумайте о своем здоровье: сезон клещей уже начался, а потому беззаботная прогулка по лесу может обернуться поездкой в больницу.

Кроме того, запрещается:

– разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;

– сжигать мусор и сухую растительность;

– осуществлять палы травы;

– проводить огневые работы.

Так что сжечь старую траву или погреться у костра даже на своем участке у вас не получится. Осторожнее нужно быть и с шашлыками: готовить их нужно на специально оборудованной площадке с мангалом, а поблизости не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов. Если сотрудники МЧС заметят, что вы не соблюдаете меры предосторожности, или ваше барбекю обернется пожаром, вам также грозит солидный штраф.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

24.04.2020 10:25
CALIBR

Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.
+++++++++++++++
В корне неверное утверждение.

24.04.2020 10:30
- гость -

учитывая что 60 % именно туда едут 65+. их ничто не остановит

24.04.2020 10:45
- гость -

Тоже не понимаю на основании чего людям старше 65 нельзя из дома выходить, это же рекомендации.

24.04.2020 10:51
Гость

Так можно или нельзя?

24.04.2020 10:52
- гость -

можно только осторожно

24.04.2020 11:06
про

"для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом."

Что это за репрессии по возрастному принципу?

Вариант получить штраф и пополнить городской бюджет

О как удачно, в гараже частного дома стоит личный автомобиль (под окнами многоэтажного дома). Сели с женой и поехали в сад. В радиусе 150 метров в саду никого нет Поработали и вернулись, не контактировав на своем пути ни с одним человеком. Ах да, с соседом через улицу в саду на расстоянии в 20 метров поздоровались.

Вот за это собираются штрафовать до 30 тыс. рублей?! Значит нас с женой оштрафуют на 60 тысяч? Как мило с их стороны...

24.04.2020 11:10
CALIBR

21 апреля РБК

Штрафу за нарушение эпидемиологических норм не подлежат люди, которые далеко отошли от дома без веской причины, следует из разъяснения ВС. Суд призвал
использовать предупреждение в качестве санкции за подобные деяния
Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса. Документ есть в распоряжении РБК. Из разъяснений ВС, в частности, следует, что суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.
Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, лица, прибывшие в Россию из эпидемически неблагополучного государства, те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на COVID-19. Субъектами такого правонарушения также могут считаться лица, «уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания», а также «нарушающие санитарно-противоэпидемический режим» и не выполняющие предписание санитарного врача, которое всегда выписывается конкретному человеку.

24.04.2020 11:16
Гость

Когда я еду на дачу в полном автобусе и на меня впритык дышат человек 10, какая разница обработан автобус антисептиками или нет?

24.04.2020 11:31
- гость -

сейчас самое время запустить по всем каналам Санту-Барбару, Рабыню Изауру, просто Марию наконец
они сами никуда не выйдут

24.04.2020 11:46
Мадам

Я помню своих свекров... почти до 80 они ездили в сад на общественном транспорте, всё лето там и жили с редкими наездами домой. А потом она уже одна, без деда. Так всю зиму только этим и жила - предвкушением! И только благодаря движению, свежему воздуху и любимому занятию они прожили долгую активную жизнь. Так теперь лишить стариков последних радостей жизни и запереть в хрущёбах! Хороша же забота о старшем поколении!

24.04.2020 11:50
тю!

они сами никуда не выйдут

У всех в саду телики есть Врёшь, не запрёшь!

24.04.2020 11:57
Гость

Кто говорит не ехать на дачу пенсионерам то? Пожалуйста! Но дело одно уехать туда и жить все лето, другое когда многие мотаются туда обратно каждый день

24.04.2020 12:04
- гость -

Гостю 11:57 Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.

24.04.2020 13:24
- гость -

Комментарии подталкивают к простому решению - да притесь вы куда угодно! Только не нойте потом, что врачей и аппаратов ивл на вас и ваших стариков, помешанных на садах в ущерб здоровью, не хватило. Кому повезет, тому повезет.

24.04.2020 13:35
- гость -

24.04.2020 12:04
- гость -
Гостю 11:57 Правда, смогут попасть на свои участки не все: для жителей старше 65 лет сохраняется жесткий режим самоизоляции, при котором вообще запрещается покидать свой дом.
--------
Здасьте... а в магазин? если живут два человека возрастом старше 65 лет, им продукты сами в холодильнике нарисуются? В магазин ходят, в маске.
И на дачный участок ездят, в своей машине. По дороге никуда не заезжают. С соседями по даче сейчас держатся на расстоянии, те тоже понимают, что сейчас в гости ходить нельзя.
Можно сказать, соблюдают режим самоизоляции и в машине, и на дачном участке.
С чего запрещать такое? Да еще нашим импотентным властям, которые допустили ввоз и распространие заразы в Барнаул.

24.04.2020 13:39
- гость -

24.04.2020 13:24
- гость -
Комментарии подталкивают к простому решению - да притесь вы куда угодно! Только не нойте потом, что врачей и аппаратов ивл на вас и ваших стариков, помешанных на садах в ущерб здоровью, не хватило. Кому повезет, тому повезет.
-----------
Ты не прав! Человек сидел дома с марта месяца. Сейчас поехал на дачу В СВОЕЙ машине, т.е. он опять остается в ней в изоляции. Приехал на свой дачный участок, ни с кем там не контактирует. Т.е. ПРОДОЛЖАЕТ оставаться в изоляции.

А так, как сейчас батареии шпарят при такой теплой погоде, что приходится окна на распашку держать, то его скорее соседи заразят через открытые окна.

24.04.2020 13:45
Георгий

Для многих сад - это способ выжить, так что если не заболеют, так с голоду помрут...

Для тех кто негативно отзывается о пожилых которые "прутся в сад", Вы привыкли есть тепличное Г..но в виде ГМО огурцов, помидор и прочего? В промышленных масштабах вырастить такой объем продуктов, без добавок химии - не реально...

Я с детства привык к собственному урожаю, хотя сам и не выращиваю, но всячески помогал бабушке, сейчас помогаю родителям.

Комментаторы некоторые верно написали: Это абсурд - штрафовать тех кто вышел в гараж, сел в машину и уехал на дачу, потом так же вернулся обратно, пусть даже если он делает это каждый день. Вместо штрафов - примите нормальные меры: не рекомендации дезинфицировать салон общественного транспорта, а обязать, ограничить количество народу в одном транспорте, обязать в транспорте быть в маске, увеличить количество транспорта.

24.04.2020 14:27
- гость -

Врёшь, не запрёшь! я еще ченить придумаю. подожди

24.04.2020 15:08
- гость -

Для тех кто негативно отзывается о пожилых которые "прутся в сад", Вы привыкли естьтепличное Г..но в виде ГМО огурцов, помидор и прочего ? В промышленных масштабах вырастить такой объем продуктов, без добавок химии - не реально...

То есть, ради того, чтобы вы не ели тепличное Г..но в виде ГМО огурцов, помидор и прочего, вы готовы рисковать жизнями своих родителей? Или это чужие пожилые люди же) ну вы и ... гуманист.
Кстати, у меня частный дом, но я не фанат огородный.

24.04.2020 15:54
- гость -


24.04.2020 15:08
- гость -
ты не фанат огородный, а отброс человеческий

24.04.2020 18:01
Гостья

Как пенсионеры +65 ходили в магазины, так и ходят, в сады конечно поедут. А кто их остановит, я сама лично ездила в поликлинику открывала, продлевала, а потом закрывала больничный лист, за все эти поездки я один раз видела дпс, который проверял, как пропускают пешеходов. Ни одного полицейского не было видно ( от поликлиники живу далеко, долго на автобусе ехала и смотрела в окно), ау вы где на карантине все!!!!!??

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