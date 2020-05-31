Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 63

3D-принтеры в помощь врачам

Барнаулец Николай Шапран изготавливает на 3D-принтере защитные пластиковые щитки и бесплатно раздает их врачам. Первоначально Николай сам развозил средства защиты по регистратурам барнаульских поликлиник. Сейчас к мейкеру приходят заказы со всего Алтайского края.

В апреле к добровольцу присоединились партнеры и поддержали его финансово.