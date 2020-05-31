Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 63

Число инфицированных в Алтайском крае приближается к двум тысячам. Барнаул входит в десятку лучших городов по уровню восстановления после коронавируса, а один из местных жителей печатает защиту для врачей на 3D-принтере. Главное из темы "Коронавирус на Алтае" за 31 мая – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 69 заболевших коронавирусной инфекцией.
"Минувшие сутки отметились отсутствием смертельных случаев от COVID-19 и небольшим снижением количества инфицированных (69 против 71)", – рассказали в оперативном штабе.
Общее число инфицированных выросло до 1848 человек.
В регионе продолжают действовать ограничительные меры. Виктор Томенко сказал, что ослабить ограничения можно будет только тогда, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших.
В Алтайском крае общее количество обследованных на коронавирусную инфекцию достигло почти 100 тысяч человек.
"В государственных и частных медучреждениях края за период пандемии обследовано 99 308 человек. Охват тестированием (на 100 тыс. населения в сутки) в регионе составляет 165,86 – это более чем в два раза превышает минимальное значение первого этапа снятия ограничений (первый этап – не менее 70)", – сказано в сообщении оперштаба.
Барнаулец Николай Шапран изготавливает на 3D-принтере защитные пластиковые щитки и бесплатно раздает их врачам. Первоначально Николай сам развозил средства защиты по регистратурам барнаульских поликлиник. Сейчас к мейкеру приходят заказы со всего Алтайского края.
В апреле к добровольцу присоединились партнеры и поддержали его финансово.
Барнаул вошел в десятку городов по восстановлению после эпидемии коронавируса. При формировании списка учитывалась мобильность горожан и их спрос на товары и услуги. Для расчета брались такие показатели, как просмотр пользователями информации о компаниях, построение маршрутов до организаций, поиск входа в компанию.
Наилучшие показатели продемонстрировали Новокузнецк (89%), Набережные Челны (87%) и Магнитогорск (86%). Пятерку замкнули Кемерово (85%) и Курган (82%). Барнаул занял в рейтинге девятое место.
В Республике Алтай выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 подтвердился у четырех жителей Кош-Агачского района, трех жителей Улаганского района и трех жителей Горно-Алтайска.
Таким образом, общее число больных новой коронавирусной инфекцией в Горном Алтае составляет 132 человека, 71 пациент выздоровел.
28 мая глава республики Олег Хорохордин продлил ограничения для баз отдыха в регионе. Теперь принять гостей туристические объекты Горного Алтая смогут не раньше 22 июня.
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О профилактике
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