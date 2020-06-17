Как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае

В течение недели жители Алтайского края смогут проголосовать за изменения в Конституции. Чтобы поставить галочку напротив "Да" или "Нет", потребуется не больше пяти минут, отметила председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова. По ее словам, работу участков организовали так, чтобы избежать скученности, избиратели чувствовали себя безопасно и каждому было уделено внимание. Как пройдет процедура голосования в Алтайском крае и можно ли отдать голос не выходя из дома – читайте в материале amic.ru.
Но отдать свой голос можно будет заранее. Процедуру голосования растянули на неделю: избирательные участки будут работать с 25 июня. Это сделали для того, чтобы избежать скученности и очередей в день голосования и свести угрозу заражения коронавирусом к нулю.
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Организаторы примут все меры, чтобы не создавать очередей на территории и вблизи участка, а избиратели могли чувствовать себя безопасно.
Каждый голосующий при входе в помещение участка пройдет бесконтактный термометрический контроль и сможет воспользоваться антисептиком для рук. Также выдадут маску и перчатки, если не взяли их с собой.
На пол нанесут сигнальные линии, а на стены повесят указатели. Они помогут развести потоки людей при входе и выходе. К минимуму сведется и общение с членами избирательной комиссии. Процесс получения бюллетеня или передачи паспорта будет происходить не из рук в руки, а бесконтактным способом. К примеру, паспорт нужно будет показать в развернутом виде.
Кабина голосования тоже изменится: у нее не будет шторки, к которой избиратели притрагивались, когда заходили или выходили. Несмотря на это, как заверили в Центральной избирательной комиссии Алтайского края, на участке полностью будет соблюдаться тайна волеизъявления.
Все помещения продезинфицируют. Санобработку будут проводить и в течение дня, но так, чтобы не мешало процедуре голосования.
"Однозначно могу сказать, что все проведенные мероприятия позволяют говорить о том, что эта процедура голосования будет безопасной", – сказала во время пресс-конференции Ирина Акимова.
Их расположат как в просторных помещениях (обычно в школах), так и на свежем воздухе.
"Сегодня достаточно большое количество участков видит необходимость в организации места голосования на площадке вблизи помещения школы, где находится участок, либо вблизи многоквартирного дома, либо в другом месте. В таком удобном формате жители могут принять участие в голосовании на открытом воздухе, не подвергаясь никакому риску распространения вирусных заболеваний. С учетом летнего периода такой формат будет востребован на многих избирательных участках Алтайского края", – отметила Ирина Акимова.
Да. Но нужно заранее написать заявление, чтобы вас внесли в список участников голосования по месту нахождения.
До 21 июня 2020 года вам нужно сходить в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или на избирательный участок.
Но если лень или нет времени, то написать заявление можно лежа на диване. Потребуется пять минут и доступ к порталу "Госуслуги". На сайте вам нужно выбрать участок, в котором будете голосовать, заполнить форму заявления и отправить. В личный кабинет придет подтверждение. Его нужно распечатать или сохранить на телефоне. Этот документ пригодится вам во время голосования по месту нахождения – просто покажете его на участке и пойдете голосовать.
Да. Если нет возможности выехать на избирательный участок, то комиссия сама приедет к вам. Но для этого должна быть веская причина. "И это не только состояние здоровья, инвалидность, преклонный возраст, возможно, человек в самоизоляции в связи с эпидмероприятиями. Все эти моменты обязательно должны быть услышаны", – добавила Ирина Акимова.
Чтобы проголосовать на дому, нужно будет до 21 июня 2020 года подать заявление в участковую избирательную комиссию (как лично по телефону, так и через родных или органы соцзащиты). Либо заполнить форму на портале "Госуслуги". Потребуется указать адрес и обстоятельства, из-за которых проголосовать можете только на дому. Комиссия вправе признать неуважительной причину и отказать в проведении выездного голосования.
Выездное голосование в регионе пройдет с 25 по 30 июня в бесконтактном формате. Члены избирательной комиссии приедут в масках и перчатках, но в дом заходить не будут. Они передадут избирателю индивидуальный пакет. В нем находятся маска, перчатки, ручка, антисептическая салфетка и избирательный бюллетень. Как только участник проголосует, он передаст бюллетень комиссии.
Во всяком случае, 1 июля будет оплачиваться как выходной день. То есть работающие в день голосования люди получат оплату в двойном размере, а для тех, кто в этот день отдыхает, оплата труда за июль не снизится, разъяснили в Роструде.
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Комментарии
Так прошло уже? Не?
По почте?..
Анекдот:
Памфилова: Мы сделаем голосование настолько прозрачным, что можно будет увидеть дно.
Еще один анекдот:
— Как бы вы описали сегодняшнюю внутриполитическую ситуацию?
— Конституционный зуд.
Ну и еще один анекдот:
- Центризбирком - это государственный орган?
- Да.
- Мне кажется, этот орган положили на россиян.
особенно веселят рекламные ролики про ЭТО
Анекдотчик, вернись в Одноклассники
Пусть этот сабж сегодня будет для анекдотов
Это не изменения в Конституцию, а обнуление нелегитимного и уничтожение основного закона страны!!!
Так что заранее изучите все поправки в Конституцию РФ,
все 46 поправок, ну вы даете....
Я в обнулении участвовать не буду!
17.06.2020 09:12
- гость -
наизусть выучить!
Пусть оськины с доминиканками и голосуют
Голосование по ОБНУЛЕНИЮ. Никакой конституцией там и не пахнет.
Многие не понимают как действует путинская власть. Они уверены что оставшись дома они устраняются от участия в голосовании, но на самом деле, все кто не пришел и не проголосовал считаются властями лояльной частью и их голоса будут использованы в ходе фальсификаций в пользу обнуления. Надо идти и голосовать, чем больше придет людей, тем сложнее будет заниматься фальсификациями, не надо облегчать жизнь едросовской банде. Опросы в таких городах как Томск и Нижний Новгород показывают что против обнуления выступают 80% опрошенных. Пусть надрываются переписывая результаты, выставляя себя идиотами.
17.06.2020 11:11
АБОРИГЕН
Они не треснут перепишут как им нада и скажут вон скока народа то пришло (а это все видели ,да пришло) никто не знает как точно кто проголововал, а всё устроено так, что мухлевать удобнее было и хрен чё проверишь.
Пришел, неважно против ты или нет - уже согласился с этим надувалом/показухой потому как в нём участвуешь!
17.06.2020 12:04
месный
Они это скажут не зависимо от того придёшь ты или нет. Поджав губки и оставшись дома ты им только облегчишь задачу. Бойкот не работает, это доказано многолетними наблюдениями за выборами по всему миру. В то же время конец правления авторитарных систем очень часто наступал когда они начинали мухлевать с подсчетом голосов по крупному. О людей ноги вытирать можно очень долго, но сколько веревочки не виться а концу то все равно быть.
Придя на голосование ты согласился только с самим фактом голосования, не более того. Так-то конституция которую они пытаются протолкнуть уже продается в книжных магазинах, НО там прямо на обложке написано что вступит в силу она только по результатам голосования.