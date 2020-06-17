Как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае

Как будут работать избирательные участки?

С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Организаторы примут все меры, чтобы не создавать очередей на территории и вблизи участка, а избиратели могли чувствовать себя безопасно.

Каждый голосующий при входе в помещение участка пройдет бесконтактный термометрический контроль и сможет воспользоваться антисептиком для рук. Также выдадут маску и перчатки, если не взяли их с собой.

На пол нанесут сигнальные линии, а на стены повесят указатели. Они помогут развести потоки людей при входе и выходе. К минимуму сведется и общение с членами избирательной комиссии. Процесс получения бюллетеня или передачи паспорта будет происходить не из рук в руки, а бесконтактным способом. К примеру, паспорт нужно будет показать в развернутом виде.

Кабина голосования тоже изменится: у нее не будет шторки, к которой избиратели притрагивались, когда заходили или выходили. Несмотря на это, как заверили в Центральной избирательной комиссии Алтайского края, на участке полностью будет соблюдаться тайна волеизъявления.

Все помещения продезинфицируют. Санобработку будут проводить и в течение дня, но так, чтобы не мешало процедуре голосования.

"Однозначно могу сказать, что все проведенные мероприятия позволяют говорить о том, что эта процедура голосования будет безопасной", – сказала во время пресс-конференции Ирина Акимова.