В Алтайском крае разрешили плановую медпомощь, но не везде. Почему и что изменится?

И что можно на первом этапе?

В первую очередь возобновится часть медицинской помощи для взрослых.

"Это комплекс медицинских осмотров на исключение заболеваний у людей, которые находятся во вредных и опасных условиях труда, это возобновление диспансерного наблюдения по ряду лиц с постинфарктными или постинсультными состояниями, больных с хронической сердечной недостаточностью. Это и возобновление стоматологической и офтальмологической помощи", – пояснил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Детей можно сводить на медосмотры для поездки в санаторий. В поликлиниках будут выдавать справки для оздоровительных лагерей. Также становится возможным диспансерное наблюдение для малышей в возрасте до года.