В Алтайском крае разрешили плановую медпомощь, но не везде. Почему и что изменится?

В Алтайском крае медорганизации возвращаются к прежнему режиму работы. На этой неделе уже начнут проводить плановую госпитализацию, диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию населения, а также разрешат посещать поликлиники. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко. Однако сходить на прием к врачу сейчас удастся далеко не во всех городах и районах. Как изменится оказание медпомощи на время пандемии и где пока нельзя пойти на прием к врачу – читайте в материале amic.ru.
- Первый этап. Он подразумевает введение минимальных объемов плановой помощи с увеличением периода между приемами пациентов.
- Второй этап. Расширяется объем медпомощи, увеличиваются профилактические работы, возобновляются операции по отдельным направлениям, в том числе офтальмологическому.
- Третий этап. Здесь уже возможен полный объем оказания плановой медпомощи. Все возвращается к прежнему режиму работу, который был до пандемии.
Между этапами обязательно должно пройти 10 дней, чтобы специалисты могли оценить эпидситуацию в конкретном муниципалитете: ухудшилась ли она после увеличения объема медпомощи или нет.
В первую очередь возобновится часть медицинской помощи для взрослых.
"Это комплекс медицинских осмотров на исключение заболеваний у людей, которые находятся во вредных и опасных условиях труда, это возобновление диспансерного наблюдения по ряду лиц с постинфарктными или постинсультными состояниями, больных с хронической сердечной недостаточностью. Это и возобновление стоматологической и офтальмологической помощи", – пояснил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Детей можно сводить на медосмотры для поездки в санаторий. В поликлиниках будут выдавать справки для оздоровительных лагерей. Также становится возможным диспансерное наблюдение для малышей в возрасте до года.
К первому этапу плановой медпомощи могут приступить только 43 муниципалитета Алтайского края. Среди них 6 городов – Алейск, Бийск, Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, Рубцовск – и 37 районов. Все они прописаны в приказе, отметил Дмитрий Попов.
По его словам, в ведомство уже поступили заявки от каждой медорганизации из этих муниципалитетов, в ближайшее время их рассмотрят. "В каждом конкретном случае будем принимать индивидуальное решение. Наша задача минимизировать возможность заноса коронавирусной инфекции", – пояснил министр.
К сожалению, здесь пока не могут возобновить плановую медицинскую помощь. Не позволяет эпидемиологическая ситуация (краевой центр держится в лидерах по заболеванию ежедневно, а количество зараженных в Барнауле составляет больше половины от общего числа).
Когда именно поликлиники краевой столицы начнут принимать пациентов, неизвестно. Как уточнил Попов, сроки напрямую зависят от эпидобстановки. Если на протяжении 10 дней будут фиксировать снижение заболеваемости, то, возможно, тогда и решат, что пора возвращать плановую медицинскую помощь.
В сложившихся условиях вернуть все к прежнему режиму не так-то просто. "Приостановление плановой медпомощи было необходимой мерой на период, когда мы видели достаточно интенсивное распространение инфекции в Алтайском крае. И этот процесс сейчас не остановлен. Постепенно он распространяется в районы региона. Подготовка к возобновлению медпомощи в плановом режиме – это большой комплекс и организационных, и технических вопросов, которые необходимо решить", – отметил Дмитрий Попов.
Чтобы начать принимать пациентов, медорганизация и территория, на которой находится это учреждение, должны соответствовать определенным условиям.
"В приказе прописали и требования, и оценочные характеристики для каждого муниципалитета. Помимо уровня заболеваемости ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией и охвата тестирования это также требование к самой медорганизации. Среди них – наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также внутреннего приказа, который определит работу медперсонала", – пояснил Дмитрий Попов.
Во всех поликлиниках вводят масочный режим. Это правило прописано в указе губернатора, который обязывает носить маски в регионе.
Учреждения будут использовать дистанционные формы записи пациентов. Это позволит избежать скученности перед дверьми поликлиник и около регистратуры.
Также увеличится время между приемами пациентов.
Полной защиты от COVID-19 никто гарантировать не может. Как отметил министр Дмитрий Попов, поликлиники считаются одним из небезопасных мест, где можно подхватить коронавирус. Причем случаи заражения в таких учреждениях уже были.
Таких в Алтайском крае 12. Сейчас в них проводятся противоэпидемические мероприятия, рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона.
"12 больниц задействовано в эпидпроцессе. Это может быть как сокращение приема граждан, так и полное закрытие отделения. Это касается и поликлинического звена, и стационарной помощи", – пояснила Калинина.
Во всех больницах ситуация разная. Где-то был выявлен единичный случай среди пациентов, где-то – среди медработников, в некоторых учреждениях и вовсе фиксировали распространение вируса.
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