Пациенты, переболевшие коронавирусом, скрывают это, а пенсионерам придется сидеть на самоизоляции из-за того, что у них болезнь протекает слишком тяжело. А еще барнаульская компания разработала упаковку для вакцины от COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
166 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 8107 инфицированных, среди них 777 детей.
Основная часть заболевших – барнаульцы: 109 заболевших за последние сутки. Еще 9 новых случаев выявили в Рубцовске, 6 – в Целинном районе. Остальные 42 заразившихся – жители 20 районов и городов Алтайского края.
Выздоровевшие. За последние сутки выздоровело 327 человек. Всего из больниц выписали 5645 человек, из них 508 детей.
Лечение проходят 2292 человека. В инфекционных госпиталях лежит 1071 человек, остальные лечатся дома. Тяжелобольных в регионе на данный момент 114 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 37 из них.
За последние сутки в Алтайском крае скончались четыре человека с COVID-19. Двое умерли от коронавируса, еще двое – из-за иных причин.
За весь период с диагнозом "коронавирус" скончались 170 человек. Из них 70 человек – от COVID-19, 97 человек умерли по иным причинам. Три летальных случая находятся на экспертизе.
Пациенты, выздоровевшие от коронавируса, скрывают свой диагноз из-за страха осуждения со стороны окружения. Об этом рассказала главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Республики Алтай Екатерина Максимова.
"Дело в том, что выздоровевшие пытаются скрыть, что у них было такое заболевание. Некоторые после выписки рассказывали своим знакомым, что у них вовсе не было ковида, и лежали они в больнице по ошибке. Хотя он у них был! Такая реакция у пациентов происходит из-за общественного порицания – соседи косо смотрят, родственники побаиваются. Некоторые люди, узнав, что их сосед заражен, говорили, что мы сожжем его дом, даже проклинали. Быть свидетелем таких сцен очень неприятно", – рассказала Максимова.
Врач напомнила, что болеть не стыдно, а отрицание существования вируса не поможет его победить.
Пенсионеры старше 65 лет относятся к группе риска: у них коронавирус протекает наиболее тяжело и возможны серьезные осложнения. Именно поэтому режим самоизоляции для возрастной группы 65+ решили продлить до 22 августа.
Об этом сообщила глава отдела организации и обеспечения деятельности регионального управления Роспотребнадзора Юлия Капаева. Она подчеркнула, что в крае около 17% заболевших относится к возрастной группе 65+.
На период самоизоляции работающие пенсионеры получают оплачиваемый больничный, для которого не нужно обращаться в больницу. Всего за четыре месяца антиковидных мер выплаты получили 8 тысяч работающих пенсионеров.
Барнаульская компания "Два слова" разработала упаковку для вакцины от коронавируса. Пока это не реальный продукт, а лишь концепция. Но компания готова отдать ее производителю вакцины бесплатно.
Открывание упаковки символично изображает снятие ограничений в общении между людьми, а после вакцинации для человека становится доступен мир развлечений и встреч с друзьями.
"Мы предлагаем свое видение того, как могла бы выглядеть упаковка такой вакцины. Мы готовы безвозмездно передать концепцию компании, которая выпустит реальную вакцину", – отметили авторы.
Сами ампулы с вакциной они предложили упаковать в пупырчатую пленку, которую можно будет полопать и расслабиться перед вакцинацией.
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О детях и учебе
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- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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