В Алтайском крае не хватает медиков для работы с зараженными COVID-19, двое детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, мусульмане будут праздновать Курбан-байрам дома. А также стало известно, сколько стоит лечение одного "ковидного" больного. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
134 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 8665 инфицированных, среди них 824 ребенка.
Основная часть заболевших – барнаульцы: 50 человек за последние сутки. 14 новых случаев выявили в Бийске, 11 – в Рубцовске. Остальные 59 инфицированных – жители 23 районов и городов Алтайского края.
Выздоровевшие. За последние сутки выздоровел 61 пациент. Всего из больниц выписали 6479 человек.
Лечение проходят 1990 человек. В инфекционных госпиталях лежит 886 пациентов, на дому лечатся 1104 человека. Тяжелобольных в регионе 107 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 35 из них.
За последние сутки в Алтайском крае скончались шесть человек с COVID-19. Пять из них умерли от коронавируса, еще один – из-за иных причин.
За весь период с диагнозом "коронавирус" скончались 196 человек. Из них 80 человек – от COVID-19, по иным причинам умерли 113 человек. Три летальных случая находятся на экспертизе.
"Есть напряжение в госпиталях в отношении медработников. Однако мы получаем все больше предложений от коллег из других регионов, из западной части России, где пик пройден и госпитали закрываются. Они готовы работать с пациентами "ковидных" госпиталей", – сказал министр.
Всего в Алтайском крае 14 "ковидных" медучреждений: Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, городские больницы № 4, 5, 12 Барнаула, городская больница имени Л.Я. Литвиненко в Новоалтайске, городская больница № 2 Бийска, городская больница № 3 Рубцовска, Алейская, Каменская, Михайловская, Рубцовская, Славгородская, Тальменская центральные районные больницы, а также центральная районная больница Змеиногорска.
В Алтайском крае не зарегистрировано случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
Двое детей с COVID-19 в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии. Один ребенок подключен к аппарату ИВЛ и имеет все симптомы заболевания. Но тест на коронавирус показывает отрицательный результат.
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае снизился. Если в последние несколько дней этот показатель не превышал 0,8, то к сегодняшнему дню он составляет 0,77, сообщила во время онлайн-брифинга замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Полного восстановления плановой медицинской помощи в Алтайском крае пока не ожидается. Снимать ограничения будут поэтапно, исходя из эпидобстановки.
"Будем подходить к решению взвешенно, отталкиваясь от конкретной эпидемиологической ситуации в том или ином районе", – сказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
Ранее оказывать плановую медпомощь разрешили в шести центральных районных больницах края, в том числе в Алейской, Шипуновской, Ельцовской, Косихинской, Красногорской, Первомайской ЦРБ им. А.Ф. Воробьева.
Стоимость лечения пациентов с COVID-19 зависит от того, насколько тяжело протекает болезнь. Если лечение проходит амбулаторно, то в среднем оно обходится в 14 тыс. рублей. Если пациент в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ, сумма может доходить до 180 тыс. рублей и выше. Об этом рассказал Дмитрий Попов.
На данный момент коечный фонд в ковидных госпиталях заполнен на 68%. Там находятся пациенты с COVID-19 и люди с внебольничными пневмониями.
Из-за пандемии коронавируса мусульмане будут отмечать Курбан-байрам дома. Богослужение в мечети пройдет за закрытыми дверями. Праздничный намаз верующим придется читать дома. Но желающие могут послушать его в прямом эфире на YouTube, рассказал amic.ru председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
Что еще почитать и посмотреть 27 июля:
- "Хочешь развиваться, а не можешь". Фермеры Алтая боятся банкротств и продают хозяйства
- Вы за справедливость или прогресс? Новые политпартии заявились на довыборы в АКЗС
- Как вернуть деньги за путешествие по России. Инструкция
- "Запас исчерпан". Алтайский ресторатор обратился к Томенко с просьбой открыть общепит
Комментарии