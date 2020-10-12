В правительстве Алтайского края закончилось заседание оперативного штаба. Изменения в "ковидный" указ будут приняты 13 октября.
В школах усилят контроль за учениками, которые приходят на учебу, осенние каникулы продлят на неделю, а те школы, где 30 и более процентов находятся на больничном, смогут самостоятельно принимать решение об уходе на карантин.
Ужесточится контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей и общественном транспорте.
Оперативный штаб также обратится к предприятиям по возможности ввести гибкий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время. Это должно снизить концентрацию пассажиров в общественном транспорте.
Федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле будет преобразован в ковидный госпиталь. Это добавит еще 165 коек для тяжелобольных, из которых около 40 – реанимационные.
Минздраву дано поручение проработать вопрос поставки препаратов в частную аптечную сеть края с крупными дистрибьюторами.
Комментарии
Однажды лебедь, рак и щука задумали совещание оперштаба. И порешали.. Хотя, ничего не порешали, а лучшими мерами противодействия коронавирусу были назначены припарки, не требующие ответственности и ресурсов. И стоило ради этого выписки ждать?
Не очем!, эффективные манагеры фуфло....
Плановую помощь оказывают?
Отлично
Вы для начала попробуйте соблюсти эти меры, а уж потом начинайте комментировать их эффективность. Молоть всякую чушь, ума много не надо, а для того чтоб включить мозги и подумать, эт да, тут оказывается мозги нужны.
Дауж....посидели, подумали, зарплату получили, высер написали. Ничего не предприняли, ничего не решили.
13.10.2020 08:01
1
Вы для начала попробуйте соблюсти эти меры
Погодите-ка... а разве проблема не в том, что все эти меры как не соблюдали, так и не будут соблюдать? Разве проблема не в том, что губернатор придумывает меры, которые не соблюдаются? Разве проблема не в том, что оперштаб изображает видимость деятельности?
Масочный режим... Он же с самой весны не исполняется никем, в чем смысл его "вводить" каждый раз? Вводить нужно штрафы за его несоблюдение.
Какой смысл в двух показательных рейдах по общественному транспорту "...на некоторых даже составили протоколы..." Штрафовать нужно перевозчиков. А перевозчики гадят прямо на головы оперштаба. Даже МУП "Электротранс" забил и на Томенко, и на Франка - трамваи и троллейбусы перевозят пассажиров без масок. Это и без рейдов видно.
ТРЦ и магазины нужно штрафовать за посетителей без масок. Даже в коридорах ТРЦ. Владельцы Галактики, Европы и Мария-Ра забили на губернатора. Тут тоже без рейдов всё понятно.
Что значит в "усилить контроль за детьми"? Он или есть, или его нет. И прежде чем его "усилить", нужно признать, что в школах контроль не осуществляется должным образом.
Так что хватит уже оперштабу во главе с Томенко молоть всякую чушь. Если принятые им ранее (и не отмененные!) меры не работают, не эффективны, не соблюдаются - какой смысл их снова "вводить"?
13.10.2020 08:01
1
Вы для начала попробуйте соблюсти эти меры, а уж потом начинайте . Молоть всякую чушь, ума много не надо, чтоб включить мозги и подумать, эт да, тут оказывается мозги нужны.
Петрович, ну какой ты первый? твой номер шестнадцатый.
Ну почему же не решили, они закрыли еще одно мед.учреждение, Центр ортопедии, и люди остались без плановой мед.помощи. Вы лучше свою администрацию перепрофилируйте под ковидный госпиталь, все пользы больше будет.
Масочный режим? Если губернатор сам не соблюдает масочный режим, то почему других за это нужно штрафовать?
На фото Петрович без маски. Почему?
у него борода вместо маски теперь
"Мы не виноваты,они сами пришли"
Вводить нужно штрафы за его несоблюдение.
так вроде уже...
Статья 20.6.1. КоАП РФ. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
проблема в ст.3.в Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"
в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
Какой смысл в показательных рейдах по общественному транспорту. Какой смысл дезинфекции дорог, мы их "лижем" что ли?! Какой смысл обработки одного лестничного марша многоэтажного дома на показуху. Где доблестные сотрудники ППС и т.д. со своими рейдами...все по домам, да в кустах прячутся отдыхая в авто. Можно по одному сотруднику ППСнику в каждый автобус города посадить для контроля масочного режима, благо наш город выпускает таких "сотрудников" из своего ВУЗа неимоверными количествами. Где наши спасители Роспотребнадзора??? ...Штрафовать нужно перевозчиков, сотрудников служб и госслужащих. Госслужащих поставленных на руководящие места, да в теплые кресла надо штрафовать за безалаберность и безразличие к людям региона.
Так что хватит уже оперштабу во главе с Томенко молоть всякую чушь. Если принятые им ранее (и не отмененные!) меры не работают, не эффективны, не соблюдаются - какой смысл их снова "вводить"?! Показать свою "работу"???
Значки с флажками отобрать- идиотов распустить
Есть вопросы. Почему Бил Гейтс так уверено утверждает что корону остановит только вакцинация, знает что-то чего не знаем мы?
Меры должны быть конечно направленны на медицину по моему скромному мнению.
Большинство ограничений нелепы(контроль за школьниками, предприятиями и ТРЦ).
Еще нужно объяснять людям, что позиция "мое здоровье - мне решать" порочна.
Ношение маски единственное действенное средство доступное всем.
Допустим ков-дис заболел, с вероятностью 99:% он пойдет в больницу.
Он же платит налоги! Там мест нет потому что? потому что из-за отрицания масок, мытья рук и соблюдения прочих правил гигиены скорость распространения выше допустимой.
Вообщем, думайте не только о себе, дорогие граждане!
Зато 200 тысяч на стрижей собрали. Зачем это было делать? Теперь расхлебываем и маски «ужесточаем». Теперь уже без разницы, ужесточай или не ужесточай, заболевают по 6000 в сутки это 1% населения, значит через месяц переболеют 30%, на этом пандемия и закончится, хоть какие ограничения вводи.
Нормальные граждане соблюдают правилам и законы. Начиная с правил дорожного движения и поведения в быту. Их большинство.
13.10.2020 10:16
Алекс пора и вам уже переболеть легенда вы наша.
По-моему, не самое удачное решение менять профильную больницу по одному заболеванию на другую. Впереди зима и гололёд. Хронические заболевания никто не отменял. В городе достаточно зданий, в которых можно развернуть мобильный госпиталь. Давайте и роддомы перепрофилируем, пусть мамочки рожают дома с повитухами, если таковые ещё остались...
А самого Томенко штрафануть никто не хочет? На других штрафы накладывает за несоблюдение масочного режима, а сам им и заразился. Значит, масочку то не носил......"Рыба гниёт с головы"!!! С себя начинать нужно, с себя! Да и нет ни одного научного доказательства, что маски предохраняют от Covid. В той же Мария-ра вместо медицинских масок раздают непонятно что.
А почему массовые мероприятия НЕ отменяют!? Чтобы больше народу заболело и сдохла!?
В 106 школе Барнаула проверьте как организована термометрия?
А самого Томенко штрафануть никто не хочет? На других штрафы накладывает за несоблюдение масочного режима, а сам им и заразился. Значит, масочку то не носил.
Просто Томенко, в отличии от тупого плебса, знает, что маска абсолютно бесполезна, поэтому и не хочет выглядеть идиотом в наморднике. А что на других намордники надевает, так это показатель борьбы, типа мы принимаем меры. Что неясно то?
все комменты в отношении Томенко в точку. Контроль надо наладить за тем, что есть а не зубы перемалывать на совещаниях и создавать видимость принятия мер. В этом и есть сущность руководства Алт. края показывать работу только на бумагах а потом дать распоряжение, и выйду контролеры масочного режима в город до обеда на один день, создадут видимость И ВСЁ..............................
Пипец, оказалось, что самая зараза - это школьники, а не ночные клубы с сосущимися челами и не толпа тупых, которые не верят ни во что и плодят заразу везде, заражая ни в чём не повинных.