В правительстве Алтайского края закончилось заседание оперативного штаба. Изменения в "ковидный" указ будут приняты 13 октября.

В школах усилят контроль за учениками, которые приходят на учебу, осенние каникулы продлят на неделю, а те школы, где 30 и более процентов находятся на больничном, смогут самостоятельно принимать решение об уходе на карантин.

Ужесточится контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей и общественном транспорте.

Оперативный штаб также обратится к предприятиям по возможности ввести гибкий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время. Это должно снизить концентрацию пассажиров в общественном транспорте.

Федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле будет преобразован в ковидный госпиталь. Это добавит еще 165 коек для тяжелобольных, из которых около 40 – реанимационные.

Минздраву дано поручение проработать вопрос поставки препаратов в частную аптечную сеть края с крупными дистрибьюторами.