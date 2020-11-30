Где в Барнауле и за сколько можно покататься на коньках и лыжах?

В Барнауле этой зимой, несмотря на сложную эпидситуацию, в привычном режиме будут работать катки и лыжные базы. Предновогодние и новогодние дни – даже в эпидемию – не повод запираться дома и не заниматься спортом. Рассказываем обо всех местах, где вы сможете покататься на коньках и лыжах, а также сколько это будет стоить.

1 Где покататься на коньках? Как сообщает мэрия Барнаула, в этом году будет работать 21 каток. Уже залиты и работают площадки для катания на коньках в парках "Центральный" (Социалистический, 11) и "Эдельвейс" (ул. Юрина, 275б), на парковке ТРЦ "Галактика" (пр. Строителей, 117), на базе отдыха "Славное" (Широкая просека, 15), а также крытые ледовые площадки: "Льдинка" (ул. Энтузиастов,12в), "Динамо" в ТРЦ "Галактика". Из-за неустойчивой погоды и в случае необходимости администрациями катков проводятся мероприятия по восстановлению ледового покрытия, в связи с чем в работе катков возможны временные перерывы.

2 Сколько стоит взять коньки напрокат? На всех катках города коньки, если у вас нет своих, можно будет взять в прокат. В мэрии сообщают, что всего в прокате будет более 1500 пар коньков: для детей и для тех, у кого большой размер ноги. Прокат одной пары обойдется вам минимум в 100-150 рублей в час. При необходимости коньки, если они будут плохо скользить, вы сможете наточить прямо на площадке.

3 А со своими коньками бесплатно? К сожалению, не всегда. Бесплатно покататься со своими коньками в Барнауле можно только у ТРЦ "Галактика". На остальных площадках все равно придется заплатить 50-100 рублей. Однако кататься вы сможете без ограничений столько времени – сколько захотите.

4 А если я больше люблю лыжи? Для вас будет работать 21 лыжная база, из них осуществлять прокат спортивного инвентаря и оказывать услуги населению будут 12 лыжных баз. Остальные – либо для студентов, либо для организаций. Лыжный парк в этом году составляет более 3500 пар. Продолжается работа по замене деревянных лыж на пластиковые, заменено более 50% лыж. На шести лыжных базах имеются в прокате лыжи и ботинки детских размеров.

5 И сколько стоит взять лыжи напрокат? Цена с прошлого года не изменилась. Деревянные лыжи обойдутся вам в 80-100 рублей в час, а пластиковые от 100 до 200 рублей. Чтобы покататься на горных лыжах вам придется заплатить от 250 рублей в час. Все лыжные базы заработают, когда в Барнауле будет достаточное количество снега. Обычно это в начале-середине декабря.

6 А из-за коронавируса будут ли какие-то ограничения? На хоккейных коробках, катках и лыжных базах физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия будут проводиться при обязательном условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В помещении вам обязательно нужно находиться в маске, а на улице соблюдать дистанцию 1,5 метра.

7 А что в этом году будет с Трассой здоровья? Несмотря на коронавирус и ограничительные меры, самый популярный в Барнауле зимний объект у горожан будет работать, пусть и с небольшими ограничениями. В частности, отменят традиционные массовые спортивные мероприятия с большим количеством участников. По действующим рекомендациям Роспотребнадзора скопления людей запрещены даже на открытом воздухе. Поэтому на Трассе здоровья в этом году сделают больше лыжных маршрутов и ответвлений, чтобы спортсмены не пересекались друг с другом.

8 Какие еще крупные лыжные трассы будут в Барнауле? В ближайшее время в Барнауле появятся еще три полноценных лыжни, ориентированные на любителей этого зимнего вида спорта. По одной – в парке "Изумрудный" и парке Ленина. Автором их появления стали общественники и Министерство спорта Алтайского края. Третья лыжня проложена по территории парка "Юбилейный". Ее инициаторами выступили городской комитет по физкультуре и спорту и краевая федерация спортивного ориентирования. В "Юбилейном" трассу разделят на три отрезка: 1 километр, 2 километра и 3 километра. Все трассы в парках заработают в начале декабря, когда в Барнауле выпадет нужное количество снега.

9 А горными лыжами или сноубордом где заняться в Барнауле? Вам не нужно ехать в Белокуриху или Шерегеш, чтобы погонять на сноуборде или горных лыжах. Комплекс "Авальман" начал работать уже с 20-х чисел ноября. Из-за ограничительных мер на комплексе обязали всех носить маски при подъездах к склону. Кроме того, прокат и выдача шлема без масок запрещена. В остальном – все без изменений.

10 Где поиграть в хоккей? Около 30 хоккейных коробок этой зимой будут залиты для любителей одного из самых популярных видов спорта в мире. В спорткомитете города Барнаула сообщили, что 12 муниципальных хоккейных коробок уже функционируют. Это "Атлант" и "Скиф" на улице Юрина, коробка на проспекте Ленина и улице Шукшина. Правда, пока там могут заниматься лишь ребята из спортивных секций. Всем остальным вход разрешен лишь в свободное от тренировок время – обычно это около 20-21 часа. Сейчас, как отмечают специалисты, пока еще не пришла в Барнаул настоящая зима с морозами и снегопадами. Поэтому по-настоящему стартует зимний спортивный сезон в краевой столице только к середине декабря.