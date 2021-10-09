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Не тяни с резиной. Когда "переобувать" авто в зимнюю резину и сколько это стоит в Барнауле

, ИА "Амител"
Прохладно, но снега ещё нет. Поездить на летней резине ещё немного или бежать в шиномонтаж?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Температура на Алтае с каждой неделей становится всё ниже и ниже. Со следующей недели в регион придёт очередной холодный фронт. Синоптики обещают ночные заморозки до -1 градуса, а также дождь, переходящий в мокрый снег. А в некоторых районах края жители уже успели полюбоваться настоящим снегопадом. Правда, до полноценного покрова (когда снег уже не растает) ещё есть время: метеорологи ждут этого к концу октября.

Для автолюбителей традиционно наступает самое трудное время. Нужно решать: ехать "переобуваться" сейчас или же подождать ещё немного, пока нет снега. Между тем сотрудники шиномонтажных мастерских уверены, что тянуть "до зимы" точно не стоит. Эксперты настаивают: смотреть надо на градусник, а не на сугробы. Рассказываем, пора ли менять летнюю резину на зимнюю, зачем колёса нужно "обкатывать" и подорожала ли "переобувка" за год.

1
Когда менять летнюю резину на зимнюю?

"Переобуваться" нужно, когда среднесуточная температура опускается ниже пяти градусов тепла. В этих условиях летняя резина становится бесполезной, а ездить на ней уже опасно, объяснил управляющий сети автоцентров "Подкова" Алексей Колокольников.

"При температуре ниже +5 градусов летняя резина замерзает, становится жёсткой и теряет сцепление с дорогой. Особенно это заметно вечером: на улице сейчас в это время уже ближе к нулевой температуре. Если на дорогах появляется влажность, то задубевшие шины сразу начинают скользить", – рассказал эксперт.

2
То есть уже пора "переобуваться"?

Да. Сейчас для этого самое время, считает Колокольников. По его словам, многие уже так и делают: очереди во многих барнаульских шиномонтажках расписаны на два дня вперед.

По словам эксперта, чуть-чуть подождать можно только тем, кто ездит на авто исключительно днём: в это время температура ещё подходит для летней резины. Тем же, кто выезжает на дорогу утром, вечером и ночью, срочно пора "переобуваться".

И пусть водителям пока кажется, что "всё нормально" – с первым снегом начнутся большие проблемы.

3
Я всё же подожду до снега. Пока не хочется тратить время на "переобувку"
Потом вы потратите ещё больше времени. По словам эксперта, основная масса водителей как раз поступает "неумно": ждёт снега или гололёда. Из-за этого с первыми снегопадами в автомастерских города скапливаются огромные очереди. Чтобы в них не угодить, лучше ехать сейчас.
4
А разве шипы не сотрутся, пока я без снега езжу?

Нет. Это миф, заверил эксперт: если ездить спокойно и не лихачить, то шипам ничего не будет. Тем более что даже зимой некоторые дороги чистят до самого асфальта. Водители спокойно по ним ездят и не жалуются.

По словам специалиста, смотреть надо именно на температуру, а не на осадки. Зимняя резина намного мягче, чем летняя. Поэтому в холодную погоду она не дубеет и хорошо "чувствует" себя на дороге независимо от её покрытия.

5
Как "прикатать" резину и зачем это нужно?

"Прикатка" нужна только для новых шин. Только что купленная зимняя резина может быстро испортиться, если сразу использовать её "в боевых условиях". Сначала её нужно "обкатать" по асфальту, чтобы шипы встали на место.

По словам Колокольникова, нужно проехать от 500 до 1000 километров со "спокойной" скоростью ещё до первого снегопада, чтобы "прикатать" резину. Соответственно, и переобуваться нужно на пару недель раньше остальных.

6
Сколько стоит "переобувка" к зиме?
По словам эксперта, цены по сравнению с прошлым годом значительно не поменялись. Стоимость базового пакета услуг (снять старую резину, поставить новую и отбалансировать колёса) начинается от 1000 рублей. Но окончательная цена зависит от модели автомобиля. Чем больше колёса, тем дороже обойдётся "переобувка". Накладнее всего она выйдет для владельцев джипов и микроавтобусов.
7
Что ещё нужно успеть сделать до снега?

По мнению специалиста, кроме резины, нужно ещё обязательно заменить все вентили на дисках. Сами диски следует проверить на сколы и неровности, а также "обновить" на них герметик. Если этого не сделать, зимой колёса могут спускать воздух.

Кроме того, после замены шин нужно проверить развал-схождение. Если геометрия колес будет неправильной, то и износ шин будет неравномерным.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

9.10.2021 11:10
- гость -

Бежать на шиномонтаж, не самая хорошая идея.
Лучше всё-таки ехать.

9.10.2021 11:10
- гость -

Бежать на шиномонтаж, не самая хорошая идея.
Лучше всё-таки ехать.

9.10.2021 11:17
- гость -

Вианор оборзели купил у них новые шины с бесплатным монтажом так они содрали за балансировку 180 и за снятие установку колес по 70р за колесо. Будьте бдительнее оговаривайте все условия до покупки.

9.10.2021 11:17
- гость -

За балансировку 1080

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