Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Объявление о продаже в поселке Фирсова Слобода усадьбы в античном стиле, стоимостью 50 млн рублей, опубликовал "Алтайский портал недвижимости".

Перечисляя преимущества территории, владелец акцентировал внимание на огромной бане площадью 150 кв. метров. По его словам, она включает в себя теплый бассейн и зону барбекю.

Сам коттедж имеет несколько санузлов и спальных комнат, бильярдную с массажным креслом, гостиную, кабинет и несколько других помещений.

Также продавец утверждает, что строение площадью 385 кв. метров имеет теплые полы. В нем выполнен дорогой ремонт в античном стиле.

На земельном участке также разместились два гаража: один для автомобилей, второй – для садовой техники.