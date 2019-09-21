Осенние социальные ярмарки открылись в Барнауле

В субботу, 21 сентября, в краевой столице открылись осенние социальные продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

На распродаже представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края.

Жители и гости города смогут купить по приемлемой цене колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, муку, сахар, яйца и кондитерские изделия.

Мероприятие проходит до 14:00 на восьми ярмарочных площадках во всех районах Барнаула по адресам: пр. Красноармейский, 36 и 131; пр. Ленина, 71 и 152; ул. 50 лет СССР, 51а; площадь Народная (пересечение улиц Попова и Георгия Исакова), ул. Чайковского, 21а и ул. Германа Титова, 9.