Паника, переломы. Очевидцы рассказали подробности жесткой посадки Boeing в Барнауле

Очевидцы и пассажиры самолета Boeing авиакомпании Azur Air, шасси которого загорелось при посадке, рассказали подробности инцидента.

"Нам кричали чтобы мы убежали на 100-200 метров от самолёта, все в поля кинулись. Кто с паспортами смог покинуть аэропорт, но у многих документы остались в самолете", — рассказали пассажиры. Они отметили слаженную работу спецслужб и экипажа самолета.

"При посадке пострадавших нет. При высадке — есть. Паника, давка — ушибы, переломанные ноги ... в общем жесть в аэропорту", — написала одна из участниц инцидента.

"Борт коснулся земли и снова взлетел. При посадке справа был огонь. Возможно движок коснулся земли. При первой посадке. Самолёт остановился на полосе. Из-за этого падения с надувного трапа привели к травмам", — рассказали детали инцидента очевидцы.

В комментариях барнаульцы отметили, что не доверяют авиакомпании Azur Air. Многие из жителей города летали на самолетах этого перевозчики и остались недовольны.

"Не люблю я Azur Air этот. Когда на их самолётах летишь всегда страшно", — поделилась опытом одна из подписчиц.