49 человек обратились за медицинской помощью после ЧП в барнаульском аэропорту

49 пассажиров рейса, совершившего вечером 25 сентября аварийную посадку в барнаульском аэропорту, обратились за медицинской помощью. Такие данные на 8 утра 26 сентября сообщил и.о. главного врача Краевого центра медицины катастроф Дмитрий Аргудяев. Большинство из них помощь получили на месте, семь пациентов были эвакуированы в больницы города для диагностики.

Реальная медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам, сообщил Amic.ru вице-премьер края по ЧС Игорь Степаненко. У двоих пассажиров диагностировали перелом лодыжек, им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Одну пассажирку после обследования госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Врачи поставили женщине предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника, пояснил Аргудяев. Остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение. Всего на месте ЧП 25 сентября работали семь бригад скорой медицинской помощи.

Вечером 25 сентября Boeing 767-300 компании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. У судна загорелась правая стойка шасси. Экипаж объявил об экстренной ситуации и попросил пассажиров покинуть салон самолета. Среди пассажиров началась паника, возникла давка. В результате некоторые пассажиры получили травмы. Специальная комиссия выясняет причины ЧП.