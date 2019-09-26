56 человек пострадали: после ЧП с Boeing-767 в Барнауле возбудили уголовное дело

Жесткая посадка Boeing-767 с возгоранием шасси в барнаульском аэропорту, после которой медицинская помощь потребовалась 56 пассажирам, стала основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СКР.

Барнаульским следственным отделом установлено, что 25 сентября около 21:00 при приземлении загорелась правая задняя стойка шасси самолета. Пожар быстро потушили, а пассажиров эвакуировали.

Однако при эвакуации пострадали 56 человек. Они получили различные травмы. Одному потребовалась госпитализация. Он получил перелом позвоночника.

Следователи усмотрели в действиях ответственных за эвакуацию лиц признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Напомним, в воздушном судне, которое прибыло из вьетнамского города Камрани, находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа. Они покинули самолет по надувным трапам.

Пассажиры признаются, что во время эвакуации царил хаос. Так, детей оттаскивали, чтобы не их затоптали.