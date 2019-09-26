Пассажиры Boeing, приземлившегося в Барнауле, рассказали о событиях в момент посадки

Пассажирка самолета компании Azur Air, шасси которого загорелось при приземлении в Барнауле, рассказала о том, что происходило в салоне в момент посадки.

Женщина рассказала, что в первый раз, когда самолет коснулся взлетной полосы, пассажиры подумали, что посадка прошла успешно, но самолет в этот же момент взлетел вновь.

Когда самолет коснулся взлетной полосы во второй раз, люди стали аплодировать пилотам. Некоторые пассажиры поднялись со своих мест и стали собирать личные вещи, как вдруг в салоне погас свет. Людей попросили снова занять свои места, а позднее преступили к эвакуации.

"Между пассажирами ходят разговоры о том, что один их запасных трапов не раскрылся", — рассказала женщина. Она видела как люди падали из салона. Некоторых уносили на носилках.

При этом, другой пассажир лайнера рассказал о том, что оба трапа раскрылись, но некоторые из пассажиров не дождались пока запасной трап надуется и попытались выпрыгнуть из самолета. Сам он, в результате жесткого спуска, получил перелом ноги. Действия экипажа самолета мужчина похвалил, как и многие пассажиры рейса. Однако, нашлись и те, кто посчитал, что экипаж только усилил панику.

"Они плохо сработали. Сразу подняли панику, кричали чтобы все быстро убегали, а люди по головам скакали", — поделился своим мнением один из пассажиров.

Спуск с запасного трапа, по словам участников инцидента, был довольно жесткий

"Я с такой скоростью скатилась по трапу, что вылетела на асфальт. Растяжение и ушиб", — рассказала женщина. Она отметила, что пассажиры устроили давку и пытались выпрыгивать на ходу. Это, по мнению женщины, стало основной причиной травм.

Экипаж порекомендовал людям отойти от самолета на 200-300 метров. Многие из спустившихся брали под руки детей и пытались убежать с ними как можно дальше.

Авиакомпания пообещала помочь в транспортировке пассажиров. Сейчас они ожидают свой багаж.