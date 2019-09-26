Паники добавил экипаж: пассажиры лайнера Boeing рассказали о посадке в Барнауле

Люди в аэропорту Барнаула после инцидента с лайнером Boeing / Фото: Amic.ru Александр Соколов

Находящиеся в аэропорту Барнаула пассажиры лайнера Boeing 767-300, который вечером 25 сентября совершил жесткую посадку, рассказали корреспонденту Amic.ru, что панику на борту поднял в том числе и экипаж самолета.

"Первый раз не приземлились, и самолет опять ушел. Потом сел и резко так остановился. Там плохо эти сработали... они прям резко панику подняли", — рассказал пассажир самолета.

Рядом стоящая женщина подтвердила: "Панику подняли. Закричали, чтобы быстро все выбегали".

По словам мужчины, эвакуация проходила не в строгом порядке, а "люди по головам скакали", а на выходе "прям вышвыривали людей".

Еще одна пассажирка рейса рассказала, что была одна из первых среди эвакуировавшихся: "Что там они кричали, уже и не знаю. Паника началась, я думаю, у тех людей, которые сидели на задних рядах. Дети у которых были на руках".

Также она сообщила, что после того, как самолет коснулся земли, но не смог приземлиться и вновь взлетел в небо, паники среди пассажиров не было.

Ранее сообщалось, что вся паника началась, когда самолет остановился. Некоторые пассажиры не дождались пока запасной трап надуется и попытались выпрыгнуть из самолета. Рассказавший об этом мужчина экипаж самолета похвалил, как и многие пассажиры рейса. Однако, нашлись и те, кто посчитал, что экипаж только усилил панику.

25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.