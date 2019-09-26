Самолет компании Azur Air не смог приземлиться в Барнауле с первого раза

Самолет компании Azur Air, шасси которого загорелось при посадке в Барнауле, заходил на посадку дважды.

По словам пассажиров, в первый раз они почувствовали как шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, но самолет почти сразу взлетел вновь.

Посадить самолет удалось со второго раза. Как только шасси коснулись земли — пассажиры стали аплодировать пилотам и поднялись со своих мест, чтобы собрать сумки, но экипаж самолета предупредил пассажиров об экстренной ситуации.

Boeing компании Azur Air совершил экстренную посадку в Барнауле 25 сентября. При посадке у самолета загорелись шасси. При эвакуации несколько пассажиров получили различные травмы. В результате инцидента погибших нет.

Авиакомпания организует пассажирам трансфер. Спецслужбы оказывают пассажирам психологическую помощь.