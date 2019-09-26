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Пассажир сломал позвоночник во время паники при посадке лайнера Boeing в Барнауле

, ИА "Амител"
Предположительно, пассажиры подняли панику, из-за которой они фактически сами себе и нанесли повреждения
Пресс-конференция после ЧС в аэропорту Барнаула / Фото: кадр с трансляции

Пресс-конференция после ЧС в аэропорту Барнаула / Фото: кадр с трансляции

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время пресс-конференции, посвященной чрезвычайной ситуации в аэропорту Барнаула, сообщил, что один человек госпитализирован с переломом позвоночника.

 

"Один пациент лежит в городской больнице № 1. Остальные травмы незначительные. Два перелома. Медики аэропорта справились хорошо, как и скорая помощь", – рассказал Попов.

По его словам, всего к медикам скорой помощи обратились 25 человек, у семерых ушиб.

Примерно у 40 пассажиров была постреакция на стресс, в том числе кризисное повышение артериального давления. Напомним, ранее сообщалось о 49 пострадавших.

В ходе мероприятия было отмечено, что пассажиры сами подняли панику, из-за которой они фактически сами себе и нанесли повреждения. Шасси самолета уже было потушено, когда приступили к эвакуации.

Ранее сообщалось, что паника началась, когда самолет остановился. Некоторые пассажиры не дождались, пока запасной трап надуется, и попытались выпрыгнуть из самолета. Рассказавший об этом мужчина похвалил экипаж, как и многие пассажиры рейса. Однако нашлись и те, кто посчитал, что экипаж только усилил панику.

"Панику подняли. Закричали, чтобы быстро все выбегали", – рассказал один из пассажиров рейса. По словам другого прилетевшего, эвакуация проходила не в строгом порядке, "люди по головам скакали", а на выходе "прям вышвыривали людей".

Напомним, 25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту краевой столицы совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. У него загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, к медикам обратились 49 пассажиров, реальная помощь понадобилась пяти из них, и одну женщину после обследования госпитализировали.

Читайте также в сюжете: Аварийная посадка Boeing 767 в Барнауле
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

26.09.2019 14:24
- гость -

Сами подняли.А кто бы не поднял?370 человек и им кричат выходите быстрей

26.09.2019 14:27
- гость -

культурные люди отдохнули: "а на выходе "прям вышвыривали людей"

26.09.2019 14:57
DJ

какая культура? на родину прилетели

26.09.2019 15:17
- гость -

Мой совет к пассажирам, если хотите денег все обращайтесь что у вас травмы или нервы подорваны, так больше заплатят. Заметили что при авиа происшествиях сначала мало пострадавших, а потом людей наставляют на путь истинный и они обращаются в больницу, чтоб получить по максимуму

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