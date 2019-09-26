Пассажир сломал позвоночник во время паники при посадке лайнера Boeing в Барнауле

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время пресс-конференции, посвященной чрезвычайной ситуации в аэропорту Барнаула, сообщил, что один человек госпитализирован с переломом позвоночника.

"Один пациент лежит в городской больнице № 1. Остальные травмы незначительные. Два перелома. Медики аэропорта справились хорошо, как и скорая помощь", – рассказал Попов.

По его словам, всего к медикам скорой помощи обратились 25 человек, у семерых ушиб.

Примерно у 40 пассажиров была постреакция на стресс, в том числе кризисное повышение артериального давления. Напомним, ранее сообщалось о 49 пострадавших.

В ходе мероприятия было отмечено, что пассажиры сами подняли панику, из-за которой они фактически сами себе и нанесли повреждения. Шасси самолета уже было потушено, когда приступили к эвакуации.

Ранее сообщалось, что паника началась, когда самолет остановился. Некоторые пассажиры не дождались, пока запасной трап надуется, и попытались выпрыгнуть из самолета. Рассказавший об этом мужчина похвалил экипаж, как и многие пассажиры рейса. Однако нашлись и те, кто посчитал, что экипаж только усилил панику.

"Панику подняли. Закричали, чтобы быстро все выбегали", – рассказал один из пассажиров рейса. По словам другого прилетевшего, эвакуация проходила не в строгом порядке, "люди по головам скакали", а на выходе "прям вышвыривали людей".

Напомним, 25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту краевой столицы совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. У него загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, к медикам обратились 49 пассажиров, реальная помощь понадобилась пяти из них, и одну женщину после обследования госпитализировали.