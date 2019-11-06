Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air после инцидента в Барнауле

Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании Azur Air после инцидента в Барнауле, сообщил РИА "Новости" официальный представитель ведомства.
"В случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 года несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения", – сообщил сотрудник Росавиации.
Напомним, летевший из Вьетнама Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в Барнауле 25 сентября. По данным компании, после посадки в процессе руления к месту стоянки экипаж лайнера получил информацию о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего произвели немедленную эвакуацию пассажиров. Впоследствии информация о возгорании не подтвердилась.
На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. При эвакуации пострадали 56 человек, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СКР. Позже министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что всего к медикам скорой помощи обратились 25 человек, у семерых ушиб, а одному потребовалась госпитализация из-за перелома позвоночника.
После инцидента Azur Air сообщала, что провела дополнительную проверку своего парка Boeing 767-300, по результатам которой замечаний выявлено не было.
"Авиакомпания сегодня действительно получила акт по итогам проверки и ознакомилась с ним. Работа над данными замечаниями и несоответствиями уже была начата в ходе работы комиссии. В соответствии с рекомендациями Росавиации будет проведено служебное расследование. Работа над исполнением рекомендаций регулирующего органа не скажется на выполнении авиакомпанией своих обязательств перед партнерами и пассажирами будущих рейсов. Все программы полетов будут осуществляться в полном объеме", – прокомментировали RNS в авиакомпании итоги проверки.
Первый полет под брендом Azur air состоялся в декабре 2014 года. Компания выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров. Является авиакомпанией года в номинации "Чартерные перевозки" и дипломантом в номинации "Международные перевозки" Национальной отраслевой премии "Крылья России". Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.
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