В аэропорту Барнаула, где пострадали люди при посадке Boeing, утром прошли учения

Вечер 25 сентября - лайнер Boeing жестко приземлился в Барнауле. И утро 25 сентября - учения / Фото: life.ru 22.mchs.gov.ru

В аэропорту Барнаула, где вечером 25 сентября при посадке лайнера Boeing пострадали более десяти человек, утром прошли учения по ликвидации "пожара" на борту воздушного судна.

В среду 25 сентября в 21:13 по местному времени в барнаульском аэропорту совершил аварийную посадку летевший из Вьетнама Boeing 767-300. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Сообщалось, что пострадавших в результате инцидента нет.

В социальных сетях заявление об отсутствии пострадавших вызвало возмущение. Люди, находившиеся в аэропорте, рассказывали, что пассажиры получили ушибы и переломы.

Позже появилась информация, что пострадавшие и правда были. Шесть человек доставлены в больницу скорой помощи и травмпункты Барнаула для оказания медпомощи и диагностики, уточнили в министерстве здравоохранения Алтайского края. Более 10 человек обратились за помощью.

Примечательно, что утром 25 сентября в аэропорту Барнаула сразу несколько ведомств проводили учения по ликвидации условного пожара на борту воздушного судна. По легенде, при аварийной посадке произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива.

Всего в учениях были задействованы более 120 человек личного состава, около 30 единиц техники. В том числе и сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, которые проводили фиксацию произошедших событий для дальнейшего предварительного расследования.

Что касается инцидента с лайнером Boeing 767-300, то в Западно-Сибирском СУТ СК сообщили о доследственной проверке. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, которая проводит осмотр самолета и фиксацию произошедших событий.