Барнаульцы сообщают о пострадавших во время инцидента с лайнером Boeing в аэропорту

Барнаульцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщают о пострадавших во время инцидента с лайнером Boeing в аэропорту.

Вечером 25 сентября летевший из Вьетнама пассажирский самолет Boeing 767-300 загорелся при посадке в аэропорту Барнаула, пострадала правая стойка шасси. На борту находился более 300 пассажиров и 10 членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам. Сообщалось, что помощь врачей никому из пассажиров и членов экипажа не понадобилась.

"Нахожусь в аэропорту, здесь куча скорых. У меня на этом рейсе были родители. Сейчас с пассажирами работают медики, потому что есть люди, которые сломали ноги, когда их эвакуировали с самолета. Это называется пострадавших нет?" — возмущается очевидец происшествия.

Это подтверждает и другая жительница Барнаула: "Моя подруга с мамой летели этим рейсом. Пострадавших еще увозят на данный момент. Как минимум пять человек с переломами".

"Вы просто не были на борту и не знаете, как это страшно на самом деле. Пострадавшие есть, ушибы, переломы. Слава Богу мы живы!" — сообщила женщина, которая, судя по всему, летела в самолете.

В комментариях предполагают, что, скорее всего, пострадавших в результате инцидента нет, но вот в результате эвакуации появились ушибы и переломы. "Думаю, трактуют так", — подытожил один из барнаульцев.