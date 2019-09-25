Минздрав Алтайского края уточнил число пострадавших при аварийной посадке Boeing 767

16 пассажиров Boeing 767 обратились за медицинской помощью после аварийной посадки лайнера в барнаульском аэропорту. Шесть человек доставлены в больницу скорой помощи и травмпункты Барнаула для оказания медпомощи и диагностики, уточнили в министерстве здравоохранения Алтайского края. Детей среди пострадавших нет. Напомним, ранее сообщалось о 12 пострадавших и четырех эвакуированных в больницы.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, сейчас в аэропорту Барнаула работают семь бригад скорой помощи, а также медперсонал аэропорта.

25 сентября в 21.13 по метсному времени в барнаульском аэропорту совершил аварийную посадку летевший из Вьетнама Boeing 767. Командир судна сообщил о задымлении и возможном возгорании шасси. На борту находился 344 человека, включая 10 членов экипажа. На место ЧП прибыли спасатели, задымление ликвидировано. В МЧС сообщили, что серьезных травм никто из пассажиров не получил.