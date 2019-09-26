Задержавшиеся в аэропорту Барнаула пассажиры вылетят во Вьетнам утром 26 сентября

Пассажиры лайнера Boeing 767-300, который совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула в среду вечером, через полчаса отправятся другим самолетом.

25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, к медикам обратились 49 пассажиров, реальная помощь понадобилась пяти из них, и одну женщину после обследования госпитализировали.

На борту лайнера находились как жители Барнаула, которых после инцидента и соблюдения всех формальностей развезли по домам на автобусах авиапредприятия, так и жители других городов. Также рейс ожидали люди, которые должны были вылететь на совершившем жесткую посадку лайнере Boeing 767-300. Однако в авиакомпании заявили, что их отправят на другом судне, который придется подождать.

"Все пассажиры будут обеспечены питанием и гостиницей. Самолет, который вылетит во Вьетнам вместо пострадавшего, прибудет в Барнаул через несколько часов", – ранее сообщили в ходе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, экстренно созванной по поручению губернатора Виктора Томенко.

На сайте аэропорта Барнаула написано, что в 09:30 по местному времени рейс ZF-2243 вылетит в Камрань. Аналогичная информация указана и на сайте самой авиакомпании Azur air, выполнявшей проблемный рейс ZF-2244. Согласно информации на табло полетов, ZF-2243 по плану должен был вылететь в 02:25 по местному времени. Таким образом, рейс был задержан на семь часов.