В Барнауле у самолета Boeing при посадке загорелась стойка шасси. Видео

Летевший из Вьетнама пассажирский самолет Boeing 767-300 загорелся при посадке в аэропорту Барнаула, пострадала правая стойка шасси, передает ТАСС.

Лайнер прибыл из вьетнамского города Камрань в Барнаул, на борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа (331, по другим данным).

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Видео с места происшествия опубликовал паблик "Инцидент Барнаул".

Возгорание было оперативно ликвидировано, сам самолет повреждений не получил, сообщили в экстренных службах. Помощь врачей никому из пассажиров и членов экипажа не понадобилась.

Отмечается, что лайнер совершал посадку в штатном режиме, во время полета и приземления экипаж самолета ни о каких неисправностях не сообщал. Борт принадлежит авиакомпании Azur air, рейс ZF-2244.

Life со ссылкой на Azur Air сообщает, что во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси.

"Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров", — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом начала расследование причин ЧП. Барнаульская транспортная прокуратура также начала проверку по факту инцидента.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК сообщили о доследственной проверке. "На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в ведомстве.