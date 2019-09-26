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Детей оттаскивали, чтобы не затоптали: пассажиры о жесткой посадке Boeing в Барнауле

, ИА "Амител"
Слушайте, что рассказывают пассажиры о аварийной посадке Boeing в Барнауле

Пассажиры Boeing-767,совершившего жесткую посадку в барнаульском аэропорту, хвалят действия экипажа самолета при ЧП и говорят, что травмы люди получили из-за возникшей паники и последовавшей давки. Корреспондент amic.ru в аэропорту переговорил с пассажирами злополучного самолета.


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Андрей во время эвакуации из салона лайнера сломал ногу, но уверен, что это произошло из-за слишком быстрого приземления с надувного трапа. Самолет мужчина покинул одним из первых. Рассказывает, что эвакуация была организована очень грамотно и что на его глазах стюардесса практически спасла женщину, которая пыталась выпрыгнуть из самолета еще до того, как развернулся трап. 


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Пассажиры рассказывают, что самолет приземлялся дважды. В первый раз сел, но тут же снова пошел на второй круг. Потом кто-то увидел задымление и тогда уже люди заволновались. Стюарды постарались успокоить пассажиров, быстро развернули трапы. Но люди уже паниковали и пытались буквально выпрыгивать из самолета. Пассажирка Олеся с такой скоростью скатилась по трапу, что получила растяжение ноги. Мужчина рассказывает, что скатившись с трапа увидел валяющихся рядом маленьких детей и поспешил их оттащить подальше, чтобы их не затоптала толпа. А потом бросился разыскивать их родителей.


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От страха люди буквально по головам скакали, утверждают некоторые пассажиры. По их словам, паника возникла после того, как  стюарды потребовали как можно быстрее покинуть самолет. После этих слов и начался кавардак. 

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. В момент жесткой посадки загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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