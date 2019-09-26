Детей оттаскивали, чтобы не затоптали: пассажиры о жесткой посадке Boeing в Барнауле

Пассажиры Boeing-767,совершившего жесткую посадку в барнаульском аэропорту, хвалят действия экипажа самолета при ЧП и говорят, что травмы люди получили из-за возникшей паники и последовавшей давки. Корреспондент amic.ru в аэропорту переговорил с пассажирами злополучного самолета.

Андрей во время эвакуации из салона лайнера сломал ногу, но уверен, что это произошло из-за слишком быстрого приземления с надувного трапа. Самолет мужчина покинул одним из первых. Рассказывает, что эвакуация была организована очень грамотно и что на его глазах стюардесса практически спасла женщину, которая пыталась выпрыгнуть из самолета еще до того, как развернулся трап.

Пассажиры рассказывают, что самолет приземлялся дважды. В первый раз сел, но тут же снова пошел на второй круг. Потом кто-то увидел задымление и тогда уже люди заволновались. Стюарды постарались успокоить пассажиров, быстро развернули трапы. Но люди уже паниковали и пытались буквально выпрыгивать из самолета. Пассажирка Олеся с такой скоростью скатилась по трапу, что получила растяжение ноги. Мужчина рассказывает, что скатившись с трапа увидел валяющихся рядом маленьких детей и поспешил их оттащить подальше, чтобы их не затоптала толпа. А потом бросился разыскивать их родителей.

От страха люди буквально по головам скакали, утверждают некоторые пассажиры. По их словам, паника возникла после того, как стюарды потребовали как можно быстрее покинуть самолет. После этих слов и начался кавардак.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. В момент жесткой посадки загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.