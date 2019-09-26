Четверг, 26 Сентябрь, 03:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 70,59
Обь
63см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Отключения горячей воды
Новости

Члены правительства Алтая провели заседание спецкомиссии по ЧС в аэропорту Барнаула

, ИА "Амител"
После инцидента с Boeing утренние рейсы из Барнаула задерживаться не будут

Пассажиров из Барнаула развозят по домам / Фото: Amic.ru Александр Соколов

По поручению Губернатора Виктора Томенко заместитель председателя правительства Игорь Степаненко и начальник ГУ МЧС Александр Макаров провели заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. 16 пассажиров обратились за медицинской помощью, шесть человек доставлены в больницу скорой помощи и травмпункты.

От правительства в заседании участвовали зампред и министр финансов Данил Ситников, министр транспорта Александр Дементьев, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, министр промышленности и энергетики Александр Климин, министр здравоохранения Дмитрий Попов и другие.

Члены КЧС посетили место происшествия, сейчас они работают в ГУ МЧС. В аэропорту развернуты две оперативные группы МЧС.

В повестке комиссии были: разбор аварийной ситуации, определение первоочередных действий по оказанию помощи пострадавшим, принятие оперативных мер для получения пассажирами багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля, помощь иногородним пассажирам, приехавшим в аэропорт для вылета во Вьетнам.

Все люди, как отмечается, будут обеспечены питанием и гостиницей. Самолет, который вылетит во Вьетнам вместо пострадавшего, прибудет в Барнаул через несколько часов.

Пассажиров лайнера, которые проживают в Барнауле, развозят по городу на автобусах авиапредприятия, сообщил корреспондент Amic.ru с места событий.

Степаненко заверил, что утренние рейсы из Барнаула по причинам, связанным с работой аэропорта, задерживаться не будут.

Ранее сообщалось, что самолет компании Azur Air не смог приземлиться в Барнауле с первого раза. Посадить лайнер удалось со второго раза. Как только шасси коснулись земли — пассажиры стали аплодировать пилотам, но экипаж предупредил об экстренной ситуации. После этого, как рассказали пассажиры, в салоне лайнера началась паника, которая и привела к большому числу пострадавших. Некоторые не дождались пока запасной трап надуется и попытались выпрыгнуть из самолета.

Читайте также в сюжете: Аварийная посадка Boeing 767 в Барнауле
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
02:28
Члены правительства Алтая провели заседание спецкомиссии по ЧС в аэропорту Барнаула 0
02:01
Паники добавил экипаж: пассажиры лайнера Boeing рассказали о посадке в Барнауле 0
01:35
Самолет компании Azur Air не смог приземлиться в Барнауле с первого раза 0
01:01
В аэропорту Барнаула, где пострадали люди при посадке Boeing, утром прошли учения 0
00:55
Пассажиры Boeing, приземлившегося в Барнауле, рассказали о событиях в момент посадки 0
00:54
Жесткая посадка Boeing 767 в аэропорту Барнаула. Инфографика 0
00:44
Рейс из Барнаула во Вьетнам задержали после возгорания самолета 0
00:43
Психологи работают в барнаульском аэропорту, где совершил жесткую посадку Boeing767 0
00:30
Пассажиры похвалили действия экипажа Boeing во время жесткой посадки в Барнауле 0
23:54
Минздрав Алтайского края уточнил число пострадавших при аварийной посадке Boeing 767 0
23:53
Инцидент с жесткой посадкой Boeing в Барнауле прокомментировали в МЧС 0
23:52
Паника, переломы. Очевидцы рассказали подробности жесткой посадки Boeing в Барнауле 0
23:45
Известный врач рассказал, как продлить жизнь при раке 0
23:36
Барнаульцы сообщают о пострадавших во время инцидента с лайнером Boeing в аэропорту 0
23:15
Соседи рассказали о семье, в которой отец убил пятилетнего сына 0
22:45
В Барнауле у самолета Boeing при посадке загорелась стойка шасси. Видео 2
22:13
Многодетным семьям в России выдадут по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки 0
21:41
Польский военный застрелил украинского солдата во время учений 0
21:12
Соцсети: "Аксиома" в Барнауле закроется из-за опасности для посетителей и сотрудников 0
20:44
"Вы подвели нас": 16-летняя активистка раскритиковала мировых лидеров в ООН 4
20:20
Барнаульский сторож пойдет под суд за попытку зарезать сменщика 0
19:49
Два подростка в Алтайском крае насмерть забили незнакомого мужчину 0
19:16
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры 2
18:43
Уснувший капитан посадил судно с российскими моряками на мель у берегов Швеции 0
18:16
Сломала руку и била табуретом: женщина издевалась над своим сыном в Алтайском крае 0
17:59
Белокуриха попала в десятку лучших курортов для отдыха этой зимой и встречи 2020 года 0
17:41
Не пиши, козленочком станешь. Детям покажут кукольный спектакль о поведении в Сети 0
17:32
Эксперт по информационной безопасности из Cisco проведет в Барнауле киберучения 0
17:22
Россияне рассказали о том, какие социальные проблемы беспокоят их больше всего 0
17:06
Германский суд официально признал похмелье болезнью 3
16:56
Барнаульцы хотят быть как Бэтмен. Спрос на комиксы вырос в два раза 1
16:32
До Алтайского ИТ-Форума осталось две недели 4
16:21
Дорогу под Барнаулом перекроют вечером 26 сентября из-за военных колонн 0
16:11
Учения по тушению подбитого молнией самолета прошли в Барнауле 2
16:03
Около 200 человек в Барнауле вышли навести порядок в парке "Победы" 0
15:54
Одноклассники рассказали о подростке, который планировал напасть на школу в Кирове 2
15:41
Ящики для сборов пожертвований планируют взять под контроль в России 10
15:32
Любят Акунина и верят в силу подсознания: какие книги читают барнаульцы онлайн 3
15:29
Горняк погиб при обрушении породы в Оренбургской шахте 0
15:12
Бандиты с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 миллионами рублей и скрылись 7
14:59
Матвиенко тайным голосованием третий раз избрали председателем Совета Федерации 5
14:39
Барнаулец утром жестоко расправился с пятилетним сыном. СК возбудил дело 39
14:24
Начался капремонт выкупленного под детский сад здания в Бийске 0
14:17
Экс-замглавы Минздрава Алтая, подозреваемая в получении взятки, решила уволиться 11
13:55
Алтайские хирурги впервые удалили 10-сантиметровую опухоль у сердца 0
13:36
Учения по спасению людей и важной статистики прошли в Алтайкрайстате 0
13:28
Отопительный сезон стартовал в Республике Алтай 1
13:17
Бывшего замминистра здравоохранения Алтая подозревают в получении взятки - СМИ 4
12:57
МЧС России ликвидирует 578 учреждений. Ждать ли сокращений? 5
12:41
Желающих не нашлось. В Барнауле не смогли продать землю под гигантский ТРК 22

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.