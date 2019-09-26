Члены правительства Алтая провели заседание спецкомиссии по ЧС в аэропорту Барнаула

Пассажиров из Барнаула развозят по домам / Фото: Amic.ru Александр Соколов

По поручению Губернатора Виктора Томенко заместитель председателя правительства Игорь Степаненко и начальник ГУ МЧС Александр Макаров провели заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. Загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. 16 пассажиров обратились за медицинской помощью, шесть человек доставлены в больницу скорой помощи и травмпункты.

От правительства в заседании участвовали зампред и министр финансов Данил Ситников, министр транспорта Александр Дементьев, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, министр промышленности и энергетики Александр Климин, министр здравоохранения Дмитрий Попов и другие.

Члены КЧС посетили место происшествия, сейчас они работают в ГУ МЧС. В аэропорту развернуты две оперативные группы МЧС.

В повестке комиссии были: разбор аварийной ситуации, определение первоочередных действий по оказанию помощи пострадавшим, принятие оперативных мер для получения пассажирами багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля, помощь иногородним пассажирам, приехавшим в аэропорт для вылета во Вьетнам.

Все люди, как отмечается, будут обеспечены питанием и гостиницей. Самолет, который вылетит во Вьетнам вместо пострадавшего, прибудет в Барнаул через несколько часов.

Пассажиров лайнера, которые проживают в Барнауле, развозят по городу на автобусах авиапредприятия, сообщил корреспондент Amic.ru с места событий.

Степаненко заверил, что утренние рейсы из Барнаула по причинам, связанным с работой аэропорта, задерживаться не будут.

Ранее сообщалось, что самолет компании Azur Air не смог приземлиться в Барнауле с первого раза. Посадить лайнер удалось со второго раза. Как только шасси коснулись земли — пассажиры стали аплодировать пилотам, но экипаж предупредил об экстренной ситуации. После этого, как рассказали пассажиры, в салоне лайнера началась паника, которая и привела к большому числу пострадавших. Некоторые не дождались пока запасной трап надуется и попытались выпрыгнуть из самолета.