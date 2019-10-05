Участок трассы до Кузбасса отремонтировали на Алтае за 130 млн рублей

Трассу "Алтай-Кузбасс" отремонтировали в Залесовском и Первомайском районах, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Ремонт был проведен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Общая протяженность обновленных участков составила 12,6 километра.

Дорожники провели работы по устройству выравнивающего слоя, покрытия, заменили барьерные ограждения и усилили обочины. Для укрепления несущей конструкции основания дороги был использован метод холодной регенерации — старое покрытие перерабатывают и добавляют цемент, это позволяет увеличить эксплуатационный срок автодороги, где преобладает движение большегрузного транспорта.

"Отремонтировано и сдано в эксплуатацию несколько участков дороги до Кузбасса — эта трасса очень важна для связи двух регионов. Общая стоимость работ составила 130 млн рублей, средства были выделены из консолидированного бюджета в рамках нацпроекта", — передает ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

По данным ведомства, летом в сутки по этой дороге проезжают около двух тысяч автомобилей. Это единственный проезд из южной части Алтайского края в Кемеровскую область.

Работы по ремонту начались в мае 2019 года и на сегодняшний день объект сдан в эксплуатацию.

Отмечается, что помимо трассы на Кузбасс в указанных районах края отремонтировали еще два объекта. В Залесовском привели в порядок участок дороги Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново — а/д К-04, протяженностью 6 км, а в Первомайском — дорогу Журавлиха — Березовка — Малая Повалиха, Северное — Лебяжье, Подъезд к селу Октябрьскому.

В Алтайском крае в этом году будет отремонтировано 60 участков трасс в 37 районах. Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в 104 городах в 83 субъектах РФ. В рамках проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения, будет улучшена безопасность на дорогах, снижена доля трасс, работающих в режиме перегрузки.