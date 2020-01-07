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Какие дороги построят и отремонтируют в Алтайском крае в 2020 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Кратко о том, где и как будут строить

Дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также ремонтировать дороги во всех районах края. Рассказываем, где именно.

Какие работы пройдут в Барнауле?

В 2020 году город на ремонт дорог получит около 900 миллионов рублей из разных источников бюджета. Как и ожидалось, в 2020-м, в отличие от этого года, дорожники зайдут в городские поселки. Всего в Барнауле приведут в порядок 30 участков дорог.

Также продолжатся работы по реконструкции участка ул. Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой. На объекте будет обустроено дорожное покрытие, тротуары, смонтировано освещение, установлены знаки. В этом году здесь обустроили сеть ливневой канализации и провели отсыпку дороги щебнем.

Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае?

Объем работ останется на том же уровне, что и в этом году. Денег, чтобы сделать больше, у края нет.

По информации Минтранса, в следующем сезоне продолжится работа на двух мостах – в Кытмановском и Смоленском районе. На эти объекты выделено в общей сложности 700 миллионов рублей, которые были поделены на три года.

Дополнительные деньги получит Бийск, где в рамках "БКАД" будет отремонтировано беспрецедентное количество дорог – 30 километров, а также Рубцовск и Новоалтайск (12 км).

Что касается появления третьей федеральной трассы в Алтайском крае, то вопрос повис в воздухе на уровне правительства страны. Речь идет о 383 км трассы, идущей по маршруту Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Родино – Кулунда – граница с Казахстаном. Изначально Росавтодор планировал забрать себе дорогу к 2031 году, но благодаря просьбам алтайских властей сроки сдвинули к 2024 году. По мнению главы Минтранса края Александра Дементьева, есть вероятность, что федеральные дорожники заберут участок уже к 2021 году.

Что будет с двумя федеральными трассами?

Кроме того, капитальный ремонт ждет коммунальный мост через Обь в Барнауле. Движение по нему уже закрыто на два года . На первом этапе будут заменены железобетонные плиты. На втором – летом 2020 года – дорожники приведут в порядок эстакадную часть. Это около 900 метров. Открытие старого моста после реконструкции завершится к 2021 году.

В новом году продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос. Это 25 километров. В частности, работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска (216-223). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345). На участке в селе Троицком также пройдет капитальный ремонт. Там появятся дополнительные полосы для машин, чтобы снизить аварийность. Всего в ближайшие годы на реконструкцию тракта направят около 2 миллиардов.

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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